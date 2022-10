Axon Enterprise: Neuer 60-Mio.-US-Dollar-Vertrag!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ist ein wirklich interessantes Unternehmen. Wer glaubt, dass Sicherheit und digitale Sicherheits-Tools ein wachstumsstarker Markt sein können, der kann auf diese spannende Aktie bauen. Zumindest langfristig orientiert.

Es geht dabei um mehr als bloß um Taser und Bodycams. Inzwischen sind es auch die digitalen Beweismittel-Management-Portale wie Axon Enterprise oder Respond, die einen bedeutenden Anteil an der Growth-Story haben. Damit zeigt das Management einen klaren digitalen Fußabdruck.

Jetzt hat Axon Enterprise ein weiteres Mal einen spannenden Deal verkündet. Dabei geht es, so das Management, um einen 60-Mio.-US-Dollar-Vertrag. Definitiv nicht wenig. Aber die Behörde ist auch alles andere als klein.

Axon Enterprise: US-Behörden der Veteranen in den USA im Fokus!

Wie das Management von Axon Enterprise mitgeteilt hat, kooperiere man zukünftig mit dem U.S. Department of Veterans Affairs (VA). Dabei rüstet man unter anderem die Polizeikräfte der Bundesbehörde mit Bodycams aus. Außerdem komme die Technologie in den Automobilen der Behörde zum Einsatz, unter anderem auch eine Lösung zum Auswerten der Kennzeichendaten auf den Straßen.

Aber auch Axon Respond und Enterprise sind Teile des Deals. Das bedeutet, dass die US-Bundesbehörde das US-Unternehmen als einen Partner bei der eigenen Digitalisierung sieht. Der kürzlich unterzeichnete Vertrage habe, so das Unternehmen selbst, zunächst einen Wert von 60 Mio. US-Dollar. Er könnte im Laufe der Zeit sogar noch erweitert werden.

Im Endeffekt ist das ein weiterer Indikator dafür, dass Axon Enterprise viele Behörden von sich begeistern kann. Entscheidend ist, dass es sich dabei um eine Bundesbehörde handelt, die als solche von Natur aus ein hohes Auftragsvolumen mit sich bringt. Das ist eine starke Partnerschaft, wobei sich auch das Umsatzvolumen durchaus auszahlen dürfte. Wiederkehrende Umsätze gibt es außerdem durch die Abonnenten-Komponenten wie Evidence und Respond.

Starkes Wachstum!

Axon Enterprise arbeitet konsequent weiter an seinem Wachstumsmarkt. Foolishe Investoren sollten würdigen, dass sich auch das U.S. Department of Veterans Affairs (VA) nun für diese Lösungen entschieden hat. Es handelt sich um eine weitere Bundesbehörde. Das bringt Reputation, aber eben auch ein großes Volumen.

Tja, was sollen wir ansonsten noch sagen? Im Endeffekt ist das US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 8,6 Mrd. US-Dollar und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 8 weiterhin eher moderat bewertet. Wie einleitend bereits gesagt: Wer an den Markt und die Lösungen glaubt, der kann durchaus langfristig orientiert zugreifen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

