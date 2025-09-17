Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

ASML Holding- Ausbruch mit Knalleffekt!

HSBC · Uhr
KI
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Ausbruch mit Knalleffekt!

„Diesen Trigger sollten Sie kennen“, so überschrieben wir unsere letzten Einschätzungen zur ASML-Aktie. Gemeint waren die horizontalen Barrieren bei 700 EUR, welche der Technologietitel jetzt mit einem Aufwärtsgap (692,10/695,20 EUR) überwunden hat. Die Kurslücke verleiht dem Ausbruch nicht nur zusätzlichen Nachdruck, sondern sorgt gleichzeitig für den Abschluss einer unteren Umkehr in Form eines Doppelbodens (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich perspektivisch ein Anschlusspotenzial von rund 200 EUR. Für einen validen Ausbruch auf der Oberseite sprechen zudem diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir dabei die positiven Divergenzen im Verlauf des MACD und der Relativen Stärke nach Levy. Während Ersterer mit einem neuen Einstiegssignal aufwarten kann, liegt im Verlauf der Relative Stärke zusätzlich ein aufsteigendes Dreieck vor. Die o. g. Kurslücke bietet aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Hilfestellung. Auf diesem Niveau können Anlegerinnen und Anleger den Stopp für Neuengagements platzieren und sicheren sich damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

ASML Holding (Weekly)

Chart ASML Holding
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Chart ASML Holding
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ASML
ASML Holding (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettenheute, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignalgestern, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden