ASML Holding- Ausbruch mit Knalleffekt!

„Diesen Trigger sollten Sie kennen“, so überschrieben wir unsere letzten Einschätzungen zur ASML-Aktie. Gemeint waren die horizontalen Barrieren bei 700 EUR, welche der Technologietitel jetzt mit einem Aufwärtsgap (692,10/695,20 EUR) überwunden hat. Die Kurslücke verleiht dem Ausbruch nicht nur zusätzlichen Nachdruck, sondern sorgt gleichzeitig für den Abschluss einer unteren Umkehr in Form eines Doppelbodens (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich perspektivisch ein Anschlusspotenzial von rund 200 EUR. Für einen validen Ausbruch auf der Oberseite sprechen zudem diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir dabei die positiven Divergenzen im Verlauf des MACD und der Relativen Stärke nach Levy. Während Ersterer mit einem neuen Einstiegssignal aufwarten kann, liegt im Verlauf der Relative Stärke zusätzlich ein aufsteigendes Dreieck vor. Die o. g. Kurslücke bietet aber auch unter Risikogesichtspunkten eine wichtige Hilfestellung. Auf diesem Niveau können Anlegerinnen und Anleger den Stopp für Neuengagements platzieren und sicheren sich damit ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

ASML Holding (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: LSEG, tradesignal²

