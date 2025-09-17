Werbung ausblenden
Kontron profitieren von Analystenlob

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Kontron hat am Mittwoch von einer optimistischen Studie des Analysehauses MWB Research profitiert. Die Aktien des Technologiekonzerns stiegen am Nachmittag um 4,4 Prozent auf 25,82 Euro auf ein weiteres Hoch seit Mitte August. Damit gehörten sie zu den größten Gewinnern im Kleinwerte-Index SDax und testeten die 50-Tage-Chartlinie, ein Indikator für den mittelfristigen Trend.

MWB-Analyst Alexander Zienkowicz hielt nach einer Branchenkonferenz an seiner Kaufempfehlung für Kontron fest. Das Unternehmen habe seine strategische Positionierung als reiner Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge (IoT) mit einer starken Präsenz in strukturell wachsenden Märkten bekräftigt. Im laufenden Jahr stünden nach der Übernahme von Katek weitere Optimierungen des Portfolios im Vordergrund. Die Rentabilität dürfte sich verbessern.

