ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Hold' - Ziel 24 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach reduzierten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Geschäfte des Medizinkonzerns seien weiterhin von einem unsicheren Umfeld beeinträchtigt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einem am Montag vorliegenden ersten Kommentar. Probleme sieht er vor allem bei FMC und Vamed./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 03:15 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------