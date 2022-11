Trading-Chance Münchener Rück: Antizyklisch auf das Rallye-Ende setzen

Werbung

Die Aktie der Münchener Rück hatte zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht. Und das, obwohl die Ergebnisse des 3. Quartals zeigten, dass man sich schon stecken muss, um die eigenen Gewinnziele zu erreichen. Die Aktie dürfte langsam reif für eine womöglich auch kräftige Korrektur sein, auf die risikofreudige Trader über einen Short-Trade mit kontrolliertem Risiko setzen könnten.

Mitte Oktober hatten wir bei der Münchener Rück einen Inline-Trade ins Ziel bekommen. Würde der heute noch laufen, wäre die Aktie über die obere Barriere gesaust. Die Frage, die man sich hier stellen darf ist: Was steckt hinter dieser Rallye? Die Frage ist berechtigt, denn:

Die Bilanz zeigt: Man tut sich etwas schwerer als gedacht

Die vergangene Woche vorgelegte Quartalsbilanz bestätigte die Vorab-Daten vom 21. Oktober: Die Münchener Rück verdiente im dritten Quartal 0,527 Milliarden Euro netto. Man hält zwar am Ziel fest, 2022 netto insgesamt 3,3 Milliarden zu verdienen, aber auch die Ende Oktober getätigte Aussage steht weiter im Raum, dass dieses Ziel schwerer als im Vorfeld erwartet zu erreichen sein werde. Zwar lägen diese 3,3 Milliarden dennoch deutlich über den 2,93 Milliarden, die 2021 erreicht wurden, aber:

Die Aktie notierte vor einem Jahr auch zehn Prozent tiefer … und ging danach, im November 2021 in eine Korrektur über. Und die Bewertung über das KGV (Kurs/Gewinn-Verhältnis) ist mit momentan gut 13 schon eher am oberen Ende dessen angekommen, was in den vergangenen zehn Jahren für diese Aktie üblich war (ausgenommen die Corona-Kernphase).

Ein Grund, warum die Aktie zuletzt derart stark gelaufen ist, könnte in den Umschichtungen einiger großer Investoren in klassische Branchen liegen, die man nicht nur an den US-Börsen, sondern auch hier beobachten kann und die dazu führten, dass der DAX mit seinen Blue Chips in den vergangenen Wochen weit stärker zulegte als beispielsweise MDAX oder TecDAX. Aber das sind Prozesse, die auf der Zeitachse begrenzt sind.

Die Aktie „überschießt“, damit rückt eine Korrektur näher

Wenn man sich den längerfristigen Chart auf Wochenbasis ansieht, muss man sich, wenn man sich mit dem Gedanken an einen Short-Trade trägt, auch fragen: Was könnte die Anleger jetzt, da die Aktie bereits so weit gelaufen und dadurch eher hoch bewertet ist, davon abhalten, Gewinne mitzunehmen? Dass der Kurs die Hochs vom Februar 2020 und Februar 2022 überboten hat, ist zwar auf kurzfristiger Ebene bullisch und könnte Anschlusskäufe motivieren, aber

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist dabei, mit diesem Trendimpuls zu überschießen, also in eine Übertreibung zu laufen. Der RSI-Indikator weist nicht nur auf der Tagesebene einen überkauften Zustand aus, sondern auch, wie der Chart zeigt, auf Wochenebene. In einem solchen Umfeld könnten Gewinnmitnahmen jederzeit einsetzen und den Kurs allemal auch deutlicher zurückführen. Da man aber bei einem solchen eindeutig antizyklischen Trade nie sicher sagen kann, wie weit die Käufe noch führen, muss man vorsichtig zu Werke gehen. Dementsprechend würden wir den Stop Loss eher weit, konkret mit 311 Euro ein gutes Stück über die runde 300er-Marke legen und diesem fast acht Prozent entfernt liegenden Stopp entsprechend einen moderaten Hebel von 3,45 wählen, um das Verlustrisiko auf 30 Prozent einzugrenzen.

Ein antizyklischer Trade für risikofreudige Akteure

Wer überlegt, hier einen Short-Trade einzugehen, würde in dem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas ein geeignetes Tool hierfür finden. Mit einem Basispreis und Knockout-Level bei 369,812 Euro errechnet sich für dieses Zertifikat ein Hebel von 3,45. Wir würden den Stop Loss bei 311 Euro ansetzen, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 5,87 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Short auf die Münchener Rück-Aktie lautet PE40FJ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: keine

Unterstützungen: 249 Euro, 240 Euro, 213 Euro, 205 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Münchener Rück

Basiswert Münchener Rück WKN PE40FJ ISIN DE000PE40FJ1 Basispreis 369,812 Euro K.O.-Schwelle 369,812 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,45 Stop Loss Zertifikat 5,87 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

