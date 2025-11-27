Trading-Chance Henkel Vz.: So günstig wie nie?

Stabile Dividenden über mindestens 25 Jahre

Unser Research fördert interessantes zu Tage, wie wir finden. Denn wenn von über 62.000 Unternehmen, die weltweit börsengehandelt sind, gerade einmal 356 über 25 und mehr Jahre keine Dividenden-Senkung vorgenommen haben, ist dies offenbar eine Seltenheit und ein Qualitätsmerkmal. Unsere heutige Trading-Chance Henkel hat die Dividende seit 31 Jahren nicht mehr gesenkt. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal und bringt dieses alte Schlachtschiff der deutschen Börsengeschichte auf unser Radar.

Was macht Henkel Vorzug?

Henkel ist in verschiedenen Bereichen tätig. Das Unternehmen gliedert sich hauptsächlich in drei Geschäftsbereiche: Adhesive Technologies (Klebstofftechnologien), Beauty Care (Schönheitspflege) und Laundry & Home Care (Wasch-/Reinigungsmittel). Im Bereich Adhesive Technologies bietet Henkel ein breites Spektrum an Klebstoffen für industrielle und gewerbliche Kunden, einschließlich Lösungen für die Automobilindustrie, den Elektroniksektor und das Bauwesen. Der Bereich Beauty Care produziert und vertreibt Haarpflegeprodukte, Körperpflegeprodukte und Kosmetika. Diese Produkte sind sowohl für professionelle Anwender in Friseursalons als auch für Endverbraucher über den Einzelhandel erhältlich. Laundry & Home Care konzentriert sich auf Waschmittel und Haushaltsreiniger. Dieser Sektor bietet eine Vielzahl von Produkten für den privaten Gebrauch, die darauf abzielen, Effizienz und hygienische Reinigung zu gewährleisten. Henkel ist bekannt für seine Marken, die in vielen Haushalten weltweit genutzt werden.

Fundamentale Kennzahlen unter der Lupe

Seit 2015 steigerte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie von 4,42 auf 4,98 Euro. Im gleichen Zeitraum entwickelte sich der Operative Cashflow von 5,43 auf 6,49 Euro je Anteilsschein. Die Verschuldung ist mit 10 Prozent nur gering, was ein weiteres Qualitätsmerkmal darstellt. Die Netto-Marge ist derzeit bei 9,86 Prozent. An der Börse wird die Aktie gegenwärtig mit einem Kurs-/gewinn-Verhältnis von 12 bewertet. Der langfristige Durchschnitt ist bei 17,5 gelegen. Damit ist die Aktie derzeit außergewöhnlich günstig bewertet und stellt bis hierhin eine potenzielle Kauf-Gelegenheit dar. Doch gehen wir noch einen Schritt weiter und prüfen, ob das Chart-Bild die bisherige Analyse unterstützt.

Massive Unterstützung als Kauf-Chance

Ein Spektakel war es freilich nicht, was sich den Henkel-Aktionären in den vergangenen fünf Jahren im Kursverlauf bot. Seit dem kurzen Corona-Crash bewegt sich der Kurs unter sich zurück bildender Volatilität seitwärts. Auf der Oberseite haben sich dabei Widerstände bei 78,25 und 86,10 Euro ausgebildet. Das Pendant dazu bildet ein Support-Cluster bei 54,65 Euro bis 59,80 Euro, welches eine ausgezeichnete Basis für einen möglichen Kursanstieg in der nahen Zukunft bietet.

Auch hier bietet es sich, angesichts der noch nicht aufgelösten Range, an, sich in mehreren kleinen Tranchen einzukaufen. Für eine antizyklische Komponente bieten die genannten Supports (siehe Chart) ausgezeichnete Möglichkeiten. Prozyklisch wären die Widerstände bei 78,25 und 86,10 Euro die sogenannten Trigger-Marken. Doch angesichts der geringen Volatilität und der günstigen Bewertung kann sicher auch ein direkter Einstieg auf dem derzeitigen Kursniveau nicht schaden. Allerdings nur mit einer sehr kleinen Position.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Mit einem Trend wie bei Münchener Rück gestern können wir bei Henkel nicht aufwarten. Doch die Aktie befindet sich in einer fortgeschrittenen Konsolidierung und ist weit unter der langfristigen Durchschnitts-Bewertung. Entsprechend sehen wir hier gute Chancen für den Aufbau von ersten kleinen Positionen, die antizyklisch und prozyklisch komplettiert werden können.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Henkel Vz.

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 45,991 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 69 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,87. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ5KVB.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 78,25 und 86,10 Euro

Unterstützungen: 54,65 bis 59,80 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Henkel Vz.

Basiswert Henkel Vz. WKN PJ5KVB ISIN DE000PJ5KVB3 Basispreis 45,991 Euro K.O.-Schwelle 45,991 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,87 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

