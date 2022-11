Fresenius: Kaufanreiz verpufft

Den letzten großen Höhepunkt markierte Fresenius bei 47,59 Euro im August abgelaufenen Jahres, nach einem Trendwechsel fiel der Wert zunächst auf 32,91, später auf 26,69 und schlussendlich bis Mitte Oktober dieses Jahres auf 19,69 Euro zurück. Erst dort kam es zu einer nennenswerten Gegenbewegung, die zunächst an das Widerstandsband aus August/September um 26,60 Euro heranreichte. Zeitgleich hat sich das Papier jedoch auch an den seit August letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend aufwärts begeben. Auch der EMA 200 knapp darüber verlaufend stellt keinen unerheblichen Widerstand dar.

EMA 200 und Abwärtstrend im Fokus

Trotz des heutigen Kurssprungs aufgrund der Kaufempfehlung der UBS wird die Fresenius-Aktie demnächst schwer zu kämpfen haben. Erst wenn es gelingt das Widerstandsband zwischen 26,60 und 27,61 Euro nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs zu überwinden, dürfte der aktuell laufende Abwärtstrend fallen und erste Gewinne an 29,71 und darüber glatt 32,00 Euro ermöglichen. Hierauf würde es sich im Anschluss lohnen Long-Positionen aufzubauen, zuvor allerdings sind die Rückfallrisiken allgegenwärtig und könnten zeitweise noch einmal in den Bereich von 24,54 Euro abwärts reichen. Darunter müsste der EMA 50 bei 23,71 Euro als Support einspringen.