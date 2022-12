EQS-News: Encavis Asset Management AG vollendet Investitionsphase des Encavis Infrastructure Fund II (EIF II)

EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Ankauf/Vertriebsergebnis

Encavis Asset Management vollendet Investitionsphase des Encavis Infrastructure Fund II (EIF II) Gesamtinvestitionsvolumen von insgesamt 1,13 Miliarden Euro

Installierte Gesamtleistung spart jährlich 327.500 Tonnen CO 2 -Emissionen ein Neubiberg/München, 12. Dezember 2022 – Encavis Asset Management AG (Encavis AM) hat die Investitionsphase des exklusiv von der Bayern LB vertriebenen Banken-Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II (EIF II) erfolgreich abgeschlossen. Der Ende 2017 ins Leben gerufene EIF II umfasst ein breites europaweites Erneuerbaren-Energien-Portfolio.Einer der größten Erneuerbaren-Energien-Fonds Deutschlands mit nahezu 680 Megawatt (MW) Nennleistung ist nunmehr voll investiert. Die jüngsten Investitonsaktivitäten des Fonds fanden in Deutschland statt. Der Bankenfonds erwarb zwei Solarparks mit einer Gesamtkapazität von 45 MW in Rheinland-Pfalz. Für einen Solarpark ist der Netzanschluss noch in diesem Jahr vorgesehen. Der zweite Park soll voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 ans Netz angeschlossen werden. Insgesamt verfügt der EIF II nun über ein optimal diversifiziertes Portfolio von 22 Windanlagen und 21 Solaranlagen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Finnland. Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, kommentiert: „Dieser außerordentliche Erfolg ist das Ergebnis von starken Partnerschaften mit Entwicklern sowie von hervorragendem Teamwork während der gesamten Investitionsphase. Unsere marktführende Expertise im Bereich der Erneuerbaren Energien setzen wir auch zukünftig ein, um die Energiewende zügig voranzubringen. Hierzu befinden sich derzeit zwei weitere institutionelle Fondsangebote in der Platzierung: der EIF IV, der sich als Nachfolgefonds des EIF II an Kreditinstitute richtet, und der EIF V, der insbesondere für Versicherungen und Versorgungswerke konzipiert wurde.“ Herbert Schädler, Senior Director Alternative Investments der BayernLB, ergänzt: „Der Fokus des EIF II auf die regulatorischen Bedürfnisse der Investorengruppe Sparkassen und Banken und auf ausschließlich eine Assetklasse (Erneuerbare Energien), die den Investoren maximale Durchsicht und Transparenz ermöglicht, waren Grundlage für die außerordentlich starke Investorennachfrage. Das Zielvolumen wurde deutlich überschritten und erreichte schlußendlich 480 Mio. Euro Eigenkapital. Wir bedanken uns für das Vertrauen der Investoren. Stellvertretend für alle Dienstleister bedanken wir uns insbesondere beim Advisor Encavis Asset Management AG und beim AIFM HANSA INVEST LUX S.A. für die stets professionelle und investorenfreundliche Zusammenarbeit.“ Über Encavis Asset Management AG: Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die installierte Leistung des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,4 Gigawatt (GW), was einer Gesamteinsparung von jährlich mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO 2 entspricht. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com. Über BayernLB: Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft. Sie hat sich dem Fortschritt verpflichtet. Ihre Kunden – Unternehmen, Sparkassen, institutionelle Investoren und die öffentliche Hand – stehen im Mittelpunkt ihres nachhaltigen Handelns. Im Firmenkundengeschäft fokussiert sich die BayernLB auf Zukunftssektoren, beispielsweise Mobilität, Energie, Technologie, Bau und Grundstoffe, Maschinen- und Anlagenbau. Die Bank begleitet insbesondere Unternehmen aus diesen Branchen bei der erfolgreichen Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. Als Immobilienfinanzierer bietet der Konzern 360 Grad-Kompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette im Immobiliengeschäft – und in zahlreichen Assetklassen. Die BayernLB ist Zentralbank der Sparkassen in Bayern und seit Jahrzehnten bewährter Partner von Sparkassen im Freistaat und in ganz Deutschland. Die Konzerntochter DKB bietet ihren mehr als fünf Millionen Kunden als TechBank ein herausragendes Kundenerlebnis und hervorragende digitale Lösungen. Eigentümer der BayernLB sind der Freistaat Bayern und der Sparkassenverband Bayern. Kontakt:

