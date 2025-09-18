NVIDIA steigt bei Intel ein | BoE hält Zinsen stabil | Trump vs. Nixon

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die US-Börsen starten den Tag mit deutlichen Gewinnen. Die Futures auf den S&P 500 liegen knapp 0,9 Prozent im Plus, die Nasdaq-Futures steigen sogar um 1,1 Prozent, während der Dow Jones rund 0,7 Prozent höher gesehen wird. Investoren greifen nach der gestrigen Zinssenkung der US-Notenbank wieder verstärkt bei Technologiewerten zu.



Besonders im Fokus steht Intel: Die Aktie springt vorbörslich um rund 30 Prozent nach oben, nachdem Nvidia ein Investment von 5 Milliarden US-Dollar angekündigt hat. Gemeinsam wollen beide Unternehmen künftig Data-Center- und PC-Produkte entwickeln. Nvidia selbst legt im frühen Handel rund drei Prozent zu. Auch Broadcom, Palantir und Tesla ziehen an, während AMD fünf Prozent verliert.



Am Vortag hatte die Fed wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell sprach allerdings von einem Schritt des „Risikomanagements“ und dämpfte Hoffnungen auf eine lange Serie von Zinssenkungen. Für dieses Jahr sind zwei weitere Senkungen in Aussicht gestellt, für 2026 aber lediglich eine. Analysten betonen, dass dies ein vorsichtiger Kurs sei: eine Entlastung für Anleger, aber kein Befreiungsschlag.



Trotz der gemischten Sitzung am Mittwoch steuern die Indizes auf Wochengewinne zu: Der S&P 500 liegt im Wochenverlauf 0,2 Prozent höher, die Nasdaq 0,5 Prozent, der Dow 0,4 Prozent. Damit wäre es für den S&P die sechste positive Woche in sieben und für die Nasdaq die dritte in Folge.



Zu den auffälligen Einzelwerten vor Handelsstart gehören neben Intel und Nvidia auch Novo Nordisk, deren Aktie nach positiven Studiendaten zur neuen Abnehmpille um 7,6 Prozent zulegt. Ebenfalls stark zeigt sich die Kryptobörse Bullish mit plus 7,3 Prozent nach dem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang. Auf der Verliererseite steht Cracker Barrel: Der Restaurantbetreiber enttäuschte beim Gewinn je Aktie und verliert mehr als sieben Prozent.



