EQS-Adhoc: Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. verkauft Teil seines Aktienpakets

EQS-Ad-hoc: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Blue Cap AG: Großaktionär PartnerFonds AG i.L. verkauft Teil seines Aktienpakets



13.12.2022 / 13:53 CET/CEST

13.12.2022 / 13:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 13. Dezember 2022 – Die PartnerFonds AG i.L. hat dem Vorstand der Blue Cap AG heute mitgeteilt, dass sie mit Wirkung zum 13.12.2022 660.000 ihrer bisher 1.842.500 gehaltenen Aktien an der Blue Cap AG an einen Privatinvestor verkauft hat. Der Anteil der PartnerFonds AG i.L. am Grundkapital der Blue Cap AG beträgt damit noch 26,9 %. Der Anteil des neuen Aktionärs am Grundkapital beträgt 15,01 %.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

