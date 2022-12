Hugo Boss: Auf- und Abwärtsrisiken

Wie sehr gut am Kursverlauf seit Anfang 2020 zu erkennen ist, etablierten Marktteilnehmer nach einer längeren Korrekturphase in diesem Bereich einen Doppelboden um 19,12 Euro, Anfang letzten Jahres schoss die Aktie regelrecht hoch, beendete einen vorausgegangenen Abwärtstrend und stieg auf 59,98 Euro bis Oktober 2021 weiter an. Seither konsolidiert die Aktie grob seitwärts, wird auf der Unterseite um 44,54 Euro gestützt, auf der Oberseite um 60,00 Euro begrenzt. Seit Anfang 2020 fehlt aber noch eine zweite Kaufwelle, diese dürfte aber erst nach Auflösung der laufenden Seitwärtsspanne gelingen.

Technisch geht noch etwas

Zwischen 44,54 und grob 60,00 Euro bleibt die Hugo-Boss-Aktie als neutral zu bewerten, hier können sich Händler austoben. Erst ein Anstieg über 60,00 Euro dürfte den Stein ins Rollen und das dort ansässige 61,8 % Fibonacci-Retracement als Widerstand zu Fall bringen. In der Folge könnten rasch Gewinne zunächst an 67,12 und darüber in den Bereich von 73,90 Euro folgen. Ein unerwarteter Kursrutsch unter 42,04 Euro würde dagegen Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, dann müssten sich Investoren auf Abschläge an 36,56 Euro zwingend einstellen.