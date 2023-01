NAGARRO - Was bringt das Jahr 2023?

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 112,000 € (XETRA)

Nach der sehr guten Prognose im Herbst 2022 erfüllte die Nagarro-Aktie die Erwartung im Dezember nicht. Der Ausbruch über die Marke von 118,40 EUR wurde von der Bullenseite wieder gekontert. Diese charttechnischen Supports könnten nun aber eine gute Basis bilden.

So hat der IT-Titel auf dem EMA50 aufgesetzt und auch die Zone zwischen 109,20 und 107,80 EUR als Unterstützungsbereich bestätigt. Auch notiert der Wert im Bereich einer überschrittenen Abwärtstrendvariante. Wertet man die Bewegung zum Jahreswechsel also als Pullback an diese neuen Supports, könnte nun eine neue Aufwärtswelle starten. Dabei stellt sich zunächst der EMA200 bei knapp 114,70 EUR den Bullen in den Weg. Darüber wäre das Hoch bei 122,40 EUR erreichbar. Ein Ausbruch über diesen Widerstand macht den Weg in Richtung 131,00 EUR frei. Dieses Hoch aus dem August 2022 ist auch für den Jahresverlauf 2023 wichtig. Wird es überschritten, kann die übergeordnete Korrektur seit Januar 2022 zumindest als unterbrochen angesehen werden.

Dagegen würde ein Bruch der Zone 109,20 bis 107,80 EUR noch einmal Abwärtspotenzial freisetzen und die Aktie könnte Kurse knapp unter 100 EUR ansteuern.

Ansprechende Bewertung

Mit Blick auf die Fundamentals lässt sich festhalten, dass die Bewertung der Aktie absolut in Ordnung geht. Analysten haben ihre Schätzungen aufgrund zahlreicher Prognoseanhebungen im Jahr 2022 stetig nach oben geschraubt und erwarten für 2023 einen Gewinnanstieg um knapp 13 % auf 5,83 EUR je Aktie. 2024 könnte Nagarro 7,19 EUR je Aktie verdienen und damit noch einmal gut 23 % mehr. Es errechnen sich damit KGVs von 19 und 15 und KUVs von 1,5 und 1,2. für die Aktie. Das PEG 2024 liegt deutlich unter 1. Dass das Management zudem immer für eine Prognoseerhöhung gut ist, hat das vergangenen Jahr gezeigt.

Fazit: Fundamental ist die Story rund um Nagarro intakt. Charttechnisch startet im Idealfall in Kürze eine neue Aufwärtswelle. Im Big Picture würde sich eine Aufhellung des Chartbildes über der Marke von 131,00 EUR ergeben.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 859,33 1.038,80 1.219,40 Ergebnis je Aktie in EUR 5,17 5,83 7,19 Gewinnwachstum 12,77 % 23,33 % KGV 21 19 15 KUV 1,8 1,5 1,2 PEG 1,5 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Nagarro-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)