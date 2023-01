EQS-News: X1 Entertainment Group gibt Update über die jüngsten kommerziellen Fortschritte bekannt

Emittent / Herausgeber: X1 Entertainment Group / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Fusionen & Übernahmen

X1 Entertainment Group gibt Update über die jüngsten kommerziellen Fortschritte bekannt



03.01.2023 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



X1 Entertainment Group gibt Update über die jüngsten kommerziellen Fortschritte bekannt Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Zanadood, der von X1 Talent gemanagte Star, unterzeichnet einen Vertrag mit Googles YouTube

Der von X1 Talent gemanagte Star, Brizzy Voices, unterzeichnet einen Vertrag mit AMD

RuffSenpai, der von X1 Talent gemanagte Star, unterzeichnet einen Vertrag mit Snapchat

ShiftRLE steigert seine Präsenz in den sozialen Medien um 200% gegenüber dem Vorjahr

ShiftRLE startet neue Rocket League Fan-Destination auf www.ShiftRLE.gg Vancouver, BC – 3. Januar 2023 – X1 Entertainment Group Inc. („X1“ oder das „Unternehmen“) (CSE: XONE – WKN: A3DQM2), ein Videospiel- und Medienportfoliounternehmen, freut sich, ein Unternehmensupdate zu den jüngsten geschäftlichen Fortschritten seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften Tyrus LLC, einer führenden Social-Media-Influencer-Management-Firma, und ShiftRLE, einer führenden Nachrichten- und Statistik-Destination für Fans des beliebten Videospiels Rocket League, zu geben. "Unser Fokus im Jahr 2022 lag auf der Integration und dem Wachstum unserer Akquisitionen", sagte der CEO des Unternehmens, Mark Elfenbein. "Bei Tyrus LLC, das in X1 Talent Corp. umbenannt wurde, bestand die Hauptstrategie darin, den Talentstamm und die internationalen Markenkunden zu vergrößern, die mit X1 Talent zusammenarbeiten, um ihre neuesten und angesagtesten Produkte zu bewerben. Mit ShiftRLE, das über ein schnell wachsendes Social-Media-Publikum auf Twitter verfügt, bestand die Hauptstrategie darin, eine neue Web-Destination auf www.ShiftRLE.gg für Rocket-League-Fans zu lancieren, die kürzlich im November ihr Debüt feierte." Zu den bemerkenswerten Markenkampagnen, die in den letzten 90 Tagen mit X1 Talent durchgeführt wurden, gehören: Google, YouTube, unterzeichnete eine Vereinbarung mit X1 Talent Zanadood, um 80 YouTube-Kurzvideos über einen Zeitraum von 6 Monaten zu erstellen.

Snapchat unterzeichnete einen Vertrag mit dem X1-Talent RuffSenpai, um 60 Snapchat-Videos pro Monat für eine neue Snapchat Spotlight-Funktion zu erstellen.

Das Halbleiterunternehmen AMD unterzeichnete einen Vertrag mit dem X1-Talent Brizzy Voices (der über 2 Millionen YouTube-Fans hat), um einen neuen Laptop bei Gamern zu bewerben, die Brizzys Social-Media-Kanäle auf YouTube, Twitter und Instagram nutzen.

Comcast's Xfinity unterzeichnete einen Vertrag mit dem X1-Talent BlizzB3ar, um den Xfinity-Streaming-Dienst bei der Generation Z zu bewerben. Jüngste Highlights bei Shift: Steigerung der sozialen Präsenz auf Twitter um 200 % von November 2021 (15.000 Follower) auf November 2022 (45.000 Follower).

Einführung eines Merchandise-Shops für Shift im Dezember und Veröffentlichung der ersten Serie von Shift-Bekleidung.

Einführung der neuen Version von ShiftRLE.gg im November, die die Übernahme von Octane.gg beinhaltet und ein Ziel für aktuelle Rocket League Nachrichten, Statistiken und exklusive Inhalte über eine neue und verbesserte Benutzeroberfläche schafft. Über X1 Die X1 Entertainment Group Inc. ist ein diversifiziertes Portfoliounternehmen mit Assets in den Bereichen Gaming, Esports, Medien und Unterhaltung. X1 hat seinen Sitz in Vancouver, BC, und wird an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol (CSE: XONE) gehandelt. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.x1ent.com oder per E-Mail an info@x1ent.com. Im Namen des Unternehmens Mark Elfenbein Chief Executive Officer Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Die Verwendung der Wörter "wird", "beabsichtigt" und ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht zu sehr verlassen. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderer Faktoren von den hierin enthaltenen Angaben abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, aber es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.