Fraport: Käufer schlagen zu

Im Zeitraum zwischen Anfang 2018 und Oktober letzten Jahres verlor die Fraport-Aktie von 97,26 auf 35,56 Euro, auch ein vorheriger Ausbruchsversuch scheiterte endgültig zum Jahreswechsel. Trotzdem wurden die Pandemie bedingten Verlaufstiefs noch nicht erreicht, was auf eine längerfristige Trendwende hindeutet. Der aktuelle Kursverlauf seit Juni dieses Jahres zeigt sogar eine mögliche Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Zumindest aus fundamentaler Sicht passt bei dem Flughafenbetreiber wieder vieles, die Passagierzahlen steigen stetig und bewegen sich schon sehr nahe an dem vor Corona-Niveau.

Langwieriger Wendeprozess

Um von einem kleineren Kaufsignal zu profitieren, sollten Investoren einen Kurssprung der Fraport-Aktie über 40,35 Euro abwarten, im Zuge dessen wären auf Sicht der nächsten Tage Zugewinne an 43,33 und darüber in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts um 45,41 Euro möglich. Aber erst eine Beendigung des laufenden Abwärtstrends durch einen Kurssprung mindestens über 50,00 Euro dürfte den Knoten noch weiter lockern. Unterhalb der Vorwochentiefs von 38,05 Euro wurden dagegen direkte Abschlagsrisiken in Richtung der Jahrestiefs bei 35,56 Euro aufkommen.