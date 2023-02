EQS-Adhoc: fashionette AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 – Nettoumsatz innerhalb und bereinigtes EBITDA unterhalb der angestrebten Bandbreite

EQS-Ad-hoc: fashionette AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Gewinnwarnung

fashionette AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 – Nettoumsatz innerhalb und bereinigtes EBITDA unterhalb der angestrebten Bandbreite



06.02.2023 / 14:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 fashionette AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 – Nettoumsatz innerhalb und bereinigtes EBITDA unterhalb der angestrebten Bandbreite Düsseldorf, 6. Februar 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA) („Gesellschaft“) hat nach vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen im Geschäftsjahr 2022 auf konsolidierter Basis einen Nettoumsatz in Höhe von EUR 165,8 Mio. (Vorjahr: EUR 133,8 Mio.) erzielt. Das entspricht einem Wachstum von rund +7 % auf Pro-forma-Basis oder von rund +24 % auf konsolidierter Basis. Der erzielte Nettoumsatz liegt damit im Rahmen der im November 2022 angepassten Prognose, die von einem Nettoumsatz in Höhe von EUR 165 Mio. bis EUR 175 Mio. ausging. Das bereinigte EBITDA auf konsolidierter Basis belief sich nach vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 0,5 Mio. (Vorjahr: EUR 4,4 Mio.). Die im November 2022 angepasste Prognose war von einem bereinigten EBITDA in Höhe von EUR 1 Mio. bis EUR 4 Mio. ausgegangen. Grund hierfür ist die unerwartet verhaltene Kundennachfrage im Jahresendgeschäft. Trotz dieser verhaltenen Kundennachfrage konnte die Gesellschaft dank eines gezielten Working Capital Managements im Geschäftsjahr 2022 einen positiven operativen Cashflow in Höhe von rund EUR 2,3 Mio. erzielen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht die Gesellschaft voraussichtlich am 31. März 2023 und veranstaltet dazu am gleichen Tag einen Earnings Call.

Armin Blohmann

Armin Blohmann

Director Investor Relations

Kontakt: Investor Relations

Armin Blohmann

a.blohmann@fashionette.com

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

corporate.fashionette.com Public Relations

Stefanie Küppenbender

presse@fashionette.de

Lierenfelder Straße 45 | 40231 Düsseldorf | Deutschland

