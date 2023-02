EQS-News: ENCAVIS AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

ENCAVIS AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte



28.02.2023 / 14:26 CET/CEST

Encavis AG platziert erfolgreich grünes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 210 Millionen für weitere Wachstumsprojekte

Hamburg, 28. Februar 2023 – Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) platzierte erstmals seit 2018 wieder ein marktbreit syndiziertes Grünes Schuldscheindarlehen (SSD) in Höhe von 210 Millionen Euro. Angekündigt war ein Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro mit der Möglichkeit einer nachfrageinduzierten Aufstockung. Die starke Nachfrage aller Investorengruppen übertraf das angebotene Emissionsvolumen in wenigen Tagen, so dass bei rund 50 Investoren mehr als das Vierfache Emissionsvolumen in drei Laufzeittranchen von 3, 5 und 7 Jahren zu fixen und variablen Zinsen platziert werden konnte. Insbesondere Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Auslandsbanken sowie Pensionskassen und Versicherungen griffen bei einer der ersten SSD-Emissionen des Jahres 2023 kräftig zu. „ENCAVIS kann mit der erfolgreichen Platzierung des grünen Schuldscheindarlehens mit diesem großen Volumen und den noch vorhandenen Kreditlinien auch 2023 mehr als 500 Megawatt (MW) neue Erzeugungskapazitäten erwerben, ohne hierfür Aktien zu emittieren. Damit machen wir einen weiteren Schritt zur Realisierung unseres Wachstumsprogramms „>> Fast Forward 2025“. Die Pipeline, die wir kurzfristig sehen, ist vielversprechend und umfangreich“, erläuterte Dr. Christoph Husmann, Sprecher des Vorstands und CFO der Encavis AG, die gelungene Platzierung. ENCAVIS wird die eingeworbenen Mittel zur Investition in Wachstumsprojekte neuer Wind- und Solarparks gemäß des Green Finance Frameworks des Konzerns einsetzen. Als Joint Arranger fungierten die Bayerische Landesbank und die DZ BANK AG.





Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN-PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & IR

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: Joerg.peters@encavis.com

