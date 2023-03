Aktien Europa Schluss: EuroStoxx erreicht höchsten Stand seit gut einem Jahr

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen habe sich zum Wochenbeginn auf Höchststände aufgeschwungen. Der Pariser Leitindex Cac 40 hatte am Montag sogar mit gut 7400 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Am Ende betrug das Plus noch 0,34 Prozent auf 7373,21 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hatte den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht. Er schloss 0,44 Prozent im Plus bei 4313,78 Punkten.

Etwas Rückenwind bekamen die Aktien von den Anleihemärkten, wo die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen wieder nachgaben. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets machte allerdings angesichts der Stärke der Aktienbörsen "Züge von Gier und Übertreibung" aus.

Der britische FTSE 100 hingegen schloss mit 0,22 Prozent im Minus bei 7929,79 Zählern, belastet von der Kursschwäche großer Bergwerkkonzerne wie Anglo American , Rio Tinto und Glencore ./la/he