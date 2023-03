HUGO BOSS - Schrecksekunde nach den Zahlen fast überstanden

HUGO BOSS AG - WKN: A1PHFF - ISIN: DE000A1PHFF7 - Kurs: 63,980 € (XETRA)

HUGO BOSS erzielt 2022 einen Umsatz von €3,65 Mrd (VJ: €2,78 Mrd), einen Bruttoertrag von €2,25 Mrd (VJ: €1,72 Mrd), ein Ebit von €335 Mio (VJ: €228 Mio), ein Ergebnis vor Ertragsteuern von €285 Mio (VJ: €197 Mio) und ein Konzernergebnis von €222 Mio (VJ: €147 Mio). Für 2022 soll eine Dividende von €1,00 je Aktie ausgeschüttet werden (VJ: €0,70). Im Ausblick auf 2023 sieht HUGO BOSS ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und einen Ebit-Anstieg von 5 % bis 12 % auf €350 auf €375 Mio (VJ: €335 Mio). Quelle: stock3 Live-Börsen-News

Mit der ersten Reaktion auf die Zahlen fiel die Aktie von Hugo Boss auf den Supportbereich des früheren Verlaufshochs bei 61,58 EUR zurück, sprang dort jedoch direkt wieder nach Norden. Die Aufwärtstrendlinie, die den steilen Anstieg seit November trägt, wurde damit nicht verletzt. So könnte einer der aus meiner Sicht drei interessantesten deutschen Nebenwerte für das laufende Jahr jetzt wieder an die alte Stärke anknüpfen.

Zuvor hatte die Aktie nämlich schon im Januar mit dem Anstieg über das Mehrjahreshoch bei 59,98 EUR ein starkes Kaufsignal gebildet und war in der Spitze bis fast an das Kursziel bei 66,92 EUR geklettert. An das Rallyhoch bei 66,50 EUR könnte die Aktie von Hugo Boss jetzt auch steigen, wenn ein Ausbruch über den Widerstand bei 63,94 EUR gelingt. Oberhalb von 66,50 EUR könnte die Rally zunächst bis 68,50 EUR und später sogar schon bis 70,66 EUR führen.

Verbleibt der Wert dagegen unter 63,94 EUR, könnte ein korrektiver Umweg bis 59,98 EUR führen, ehe der Aufwärtstrend dort in eine neue Runde gehen sollte. Die Hausse der letzten Monate würde ohnehin erst unter 57,64 EUR gestoppt.

Hugo Boss Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)