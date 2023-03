EQS-News: Encavis Asset Management AG baut Windportfolio für Versicherungskammer weiter aus

EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Fonds

Encavis Asset Management AG baut Windportfolio für Versicherungskammer weiter aus



Versicherungskammer hilft 30.500 Tonnen CO 2 einzusparen Neubiberg/München, 23. März 2023. Encavis Asset Management AG (Encavis AM), eine Tochtergesellschaft des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, berät den Konzern Versicherungskammer beim Erwerb eines deutschen Windparks mit einer Gesamtleistung von 23,6 Megawatt (MW). Der Kauf wird über deren Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund III (EIF III) abgewickelt. Entwickelt und realisiert wurde der Park von der UKA-Unternehmensgruppe. Der Windpark besteht insgesamt aus vier Windenergieanlagen (WEA). Drei Vestas-WEA vom Typ V150 - 6,0 MW befinden sich in der Gemeinde Treplin und sind seit Februar 2022 in Betrieb. Eine weitere Vestas-WEA vom Typ V150 - 5,6 MW befindet sich am Standort Gusow und produziert bereits seit April letzten Jahres grünen Strom. Der gesamte Windpark versorgt rund 27.700 Haushalte mit grünem Strom und spart jährlich über 30.500 Tonnen CO 2 ein. Georg Distler, Leiter Investments Infrastruktur Konzern Versicherungskammer: „Durch diesen Zukauf erweitern wir unser Portfolio. Mit dem konsequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien leistet die Versicherungskammer einen aktiven Beitrag zur CO 2 -Vermeidung und somit zum Klimaschutz. Wir unterstützen damit zudem die Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir freuen uns auf die bewährte Zusammenarbeit mit unserem Partner Encavis.“ Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG: „Wir freuen uns gemeinsam mit unserem langjährigen Geschäftspartner UKA-Unternehmensgruppe, eine weitere Transaktion realisiert zu haben. Durch die hervorragende Zusammenarbeit konnte das Fondsportfolio des EIF III durch einen hochwertigen Windpark komplementiert werden.“ Encavis Asset Management AG verantwortet die Strukturierung des gesamten Projekts und übernimmt die kaufmännische Betriebsführung, das Energiemanagement, das Accounting und das Controlling des Windparks. Die technische Betriebsführung übernimmt die UKB Umweltgerechte Kraftanlagen Betriebsführung GmbH. Encavis Asset Management AG Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com. Konzern Versicherungskammer Der Konzern Versicherungskammer ist bundesweit der größte öffentliche Versicherer und inzwischen der siebtgrößte Erstversicherer in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte er Beitragseinnahmen von knapp 9 Mrd. Euro (vorläufig). Mit seinen regional tätigen Gesellschaften ist das Unternehmen in Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg tätig. Der Krankenversicherer der S-Finanzgruppe ist zusammen mit den anderen öffentlichen Versicherern bundesweit tätig. Von großer Bedeutung ist das gesellschaftliche Engagement des Konzerns Versicherungskammer. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Strategie der Förderung ehrenamtlicher Einrichtungen und Initiativen, die insbesondere im Bereich der Prävention und Sicherheit tätig sind, wird seit einigen Jahren zusätzlich gestärkt durch die beiden Stiftungen, Versicherungskammer-Stiftung und Versicherungskammer-Kulturstiftung. Zudem ist der Konzern Versicherungskammer bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat „Beruf und Familie“ als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. Er hat rund 7.000 Beschäftigte, davon rund 290 Auszubildende.

Ihr Ansprechpartner: Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com



Konzern Versicherungskammer

Dr. Inge Sommergut

Unternehmenskommunikation

Telefon +49 (0)89 21 60 41 06

inge.sommergut@vkb.de

