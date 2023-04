EQS-News: action press AG: Geschäftsjahr 2022: Vorläufiges Jahresergebnis 2022, Neuformierung der Gruppe vollständig abgeschlossen, leichte Umsatzsteigerung, Synergieeffekte wirken ab 2023

EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Frankfurt am Main, 26. April 2023 – Die Bildagenturengruppe action press AG erzielte nach vorläufigen Zahlen auf Basis Einzelabschluss HGB in 2022 ein Ergebnis vor Steuern von T€ 104, nach einem Jahresfehlbetrag von T€ 633 in 2021. Dazu haben vor allem die Gewinnabführungen und Konzernumlagen mit den beiden Tochtergesellschaften action press international GmbH und ddp media GmbH geführt. Im Rahmen einer erstmaligen Konsolidierung der Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen wurde ein Umsatz von € 4.283 Mio. erzielt, das Ebitda betrug minus T€ 593. Prägend im Geschäftsjahr 2022 waren neben den makroökonomischen Krisen und dem pandemiebedingten Wegfall gesellschaftlicher Großereignisse auch der Transformationsprozess mit der faktischen Integration der einzelnen Gesellschaften. Die Beseitigung von Ineffizienzen, die Verschlankung und Flexibilisierung der logistischen Prozesse aus der Vergangenheit der Tochtergesellschaften und die räumliche Zusammenlegung der Redaktionen führten zu Einmalaufwendungen. Entwicklung: Im August 2020 ist die im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notierte action press AG, deren Stammhaus 1970 in Hamburg gegründet wurde, durch Eigentümerwechsel insgesamt neu aufgestellt worden. Im September 2021 erfolgte die Übernahme der ddp-Mediengruppe (ebenso Hamburg). Die vollständige Neuformierung der Gruppe wurde in 2022 bei einer leichten Umsatzsteigerung abgeschlossen. So erwartungsgemäß 2022 verlief, zeigen die Synergieeffekte des Umbaus Wirkung: profitabel verläuft bisher das Geschäftsjahr 2023. Die action press AG ist im Besitz eines der größten Kataloge digitaler, in einem Unternehmen gebündelter Media-Assets weltweit. Täglich werden bis zu 50.000 Fotos von 5.000 Fotografen und 130 Partneragenturen aus 120 Ländern bearbeitet und nach höchsten redaktionellen Standards verschlagwortet. Mit rund 160 Millionen Fotos (Stand Oktober 2022) ist action press eine der größten Bilddatenbanken der Welt. Das Grundkapital der action press AG beträgt 22.05 Millionen Euro. Weitere 22.05 Mio. Aktien dienen als Akquisitionswährung. Die Aktien der action press AG werden im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter der WKN A3ESE3 (ISIN DE000A3ESE35) gehandelt. Rückfragen: - Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03 - Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20

https://www.actionpress-ir.de

action press AG

Wielandstr. 3

60318 Frankfurt am Main

