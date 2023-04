Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Raymond Rüttimann neues Verwaltungsratsmitglied der Nova Property Fund Management AG



28.04.2023 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung, 28. April 2023 An der Generalversammlung vom 27. April 2023 wurde Raymond Rüttimann – vorbehaltlich der Zustimmung der FINMA – in den Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG gewählt. Der Verwaltungsrat setzt sich neu wie folgt zusammen: Catrina Luchsinger-Gähwiler (Präsidentin), René Bock (Vizepräsident), Jennifer Maag (Mitglied) und Raymond Rüttimann (Mitglied). Raymond Rüttimann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien, unter anderem mit Projekten und Sanierungen, Entwicklung und Bau sowie Portfoliomanagement. Seine Karriere basiert auf einer breitgefächerten Ausbildung. Nach einer bautechnischen Grundausbildung hat er Weiterbildungen zum eidg. dipl. Projektmanager und zum eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder absolviert. Raymond Rüttimann sammelte Berufserfahrung als Bauleiter und Projektleiter Baumanagement in diversen Firmen, bevor er bei der UBS AG mehrere Jahre im Corporate Real Estate Portfolio Management sowie im Real Estate Funds Management tätig war. 2000 trat er bei der Credit Suisse Real Estate Investment Management ein und hat bis 2022 Führungsfunktionen in den Bereichen Property Asset Management sowie Development & Construction wahrgenommen. Zuletzt war er als Leiter Global Real Estate und Leiter Real Estate Schweiz tätig. Seit anfangs 2023 ist Raymond Rüttimann Partner und Mitinhaber bei R2Partners AG in Zug. Dr. Catrina Luchsinger, Verwaltungsratspräsidentin der Nova Property Fund Management AG, sagt: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats heisse ich Raymond Rüttimann als neues Verwaltungsratsmitglied herzlich willkommen. Mit seinem fundierten Fachwissen der Immobilienbranche wird er uns dabei unterstützen, die strategische Ausrichtung der Fondsleitung mitzugestalten und weiter auszubauen.» Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG, ergänzt: «Raymond Rüttimann ist ein versierter Immobilienfachmann und wir freuen uns sehr, ihn an Board zu haben. Mit seinen breitgefächerten Erfahrungen wird er eine wertvolle Ergänzung im Verwaltungsrat der Nova Property Fund Management AG sein.» Kontaktpersonen:

Marcel Schneider

Marcel Denner CEO COO marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon

T +41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 3.8 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.

