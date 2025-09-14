Short Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslage

Die Aktie von Lemonade präsentiert sich nach dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Basisformation als spannender Kandidat für Trader. Das Unternehmen, eine rund 3,9 Mrd. USD schwere KI-getriebene Versicherungsgesellschaft, hat zuletzt eine gesunde Konsolidierung gezeigt. Die 50-Tage-Linie nähert sich von unten und könnte nun als technischer Support dienen.

