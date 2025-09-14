Chartzeit Eilmeldung

Short Squeeze möglich: Fintech-Wert mit bullisher Ausgangslage

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Mer_Studio/Shutterstock.com

Die Aktie von Lemonade präsentiert sich nach dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Basisformation als spannender Kandidat für Trader. Das Unternehmen, eine rund 3,9 Mrd. USD schwere KI-getriebene Versicherungsgesellschaft, hat zuletzt eine gesunde Konsolidierung gezeigt. Die 50-Tage-Linie nähert sich von unten und könnte nun als technischer Support dienen.

Lemonade

