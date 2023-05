Der totale Absturz dieser Aktie!

Nikola Corp. Registered Shares o.N. - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 0,604 $ (Nasdaq)

Anbei der Chart aus meiner letzten bärischen Kommentierung am 8. August 2022.

Und hier der aktuelle Chart.

Nikola wurde am heutigen Donnerstag von der Nasdaq mit einer Benachrichtigung über das Delisting konfrontiert, da er die Mindestangebotspreise, die von der Börse gefordert werden, nicht erfüllt hat.

Nach dieser Meldung fiel der Aktienkurs des Unternehmens an der Wall Street um mehr als 18 % auf 0,63 Dollar. Im letzten Jahr waren die Aktien bereits um 78 % gesunken, aufgrund hoher Kosten für Batteriematerialien und Produktionsprobleme. Anfang des Monats kündigte Nikola an, vorübergehend die Produktion in seinem Werk in Coolidge, Arizona, einzustellen, um die Montagelinie zu optimieren.

Weshalb folgen mir über 70.990 aktive Anlegerinnen und Anleger auf stock3 Terminal (ehemals Guidants) ?

Findet es selbst heraus! Meldet euch geschwind kostenlos an: https://terminal.stock3.com/?locale=de#c/harald_weygand

Es lohnt sich!

Nikola Corp. Registered Shares o.N.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)