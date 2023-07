Nokia-Aktie verliert 6 Prozent nach Prognosesenkung

Der Telekommunikationsanbieter Nokia hat aufgrund der Inflation und der steigenden Zinsen mit geringeren Investitionen seiner Kunden zu kämpfen. Das bedeutet, dass das finnische Unternehmen seine Jahresziele senkt. Die Aktie verlor daraufhin am Freitagvormittag über 7 Prozent an Wert.

Gewinnwarnung belastet

Die wirtschaftlichen Aussichten und der anhaltende Lagerabbau führten zu einer schwächeren Nachfrage, erklärte Nokia am Freitag in Espoo. Daher rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Umsatz zwischen 23,2 und 24,6 Mrd. EUR und liegt damit unter seiner vorherigen Prognose von 24,6 bis 26,2 Mrd. EUR. Die operative Marge auf vergleichbarer Basis schätzt Nokia nun auf 11,5 bis 13 Prozent, wobei das obere Ende der Spanne um einen Prozentpunkt reduziert wurde. Die Prognose für den freien Cashflow wurde von dem Unternehmen bestätigt.

Fazit:

Die Aktie rutscht heute auf den tiefsten Stand seit 2021 und ist derzeit weder aus fundamentaler noch charttechnischer Sicht ein Kaufkandidat, eine Trendwende ist aktuell (noch) nicht in Sicht.