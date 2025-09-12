Werbung ausblenden
Börse am Morgen 12.09.2025

Dax gibt Anfangsgewinne ab - Hannover Rück nach Empfehlung gefragt

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag stabil präsentiert. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Der Dax  konnte seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten und notierte zuletzt nur noch 0,02 Prozent höher bei 23.708 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial  als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100  am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Hannover Rück führt Gewinnerliste an

Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück fassen sich die Anleger am Freitag ein Herz. Sie orientierten sich dabei wohl an einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die Analyst Will Hardcastle wegen einer günstigen Bewertung aussprach. Nachdem die Titel des Rückversicherers am Vortag auf ein erneutes Tief seit April gefallen waren, ging es am Freitag für sie um 2,7 Prozent an der Dax-Spitze nach oben.

Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Der Chartverlauf sieht bei dem Konkurrenten, dessen Aktien zuletzt ebenfalls auf einem Tief seit April angekommen waren, ähnlich aus. Binnen fünf Wochen hatten die beiden Rückversicherungswerte bis zu 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Aktie von Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb Hardcastle. Der Analyst geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger diese Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei.  (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Münchener Rück
Hannover Rück
UBS
Dow
D
DAX (Kursindex)
NASDAQ
Münchener Rück (ADR)
Hannover Rück (ADR)
SP Group

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 09.09.2025
Regierungskrise in Frankreich wird vom Dax aktuell noch ignoriert09. Sept. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 05.09.2025
Dax setzt Erholung weiter fort - Sixt im Fokus nach UBS-Studie05. Sept. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Tagesrückblick 11.09.2025
Dax verbucht leichte Gewinne - Rückenwind von der Wall Streetgestern, 17:47 Uhr · onvista
Dax verbucht leichte Gewinne - Rückenwind von der Wall Street
Börse am Morgen 11.09.2025
Dax stagniert – Heidelberg Materials nah am Rekordgestern, 09:45 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalgestern, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden