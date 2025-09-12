Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag stabil präsentiert. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Der Dax konnte seine moderaten Anfangsgewinne nicht halten und notierte zuletzt nur noch 0,02 Prozent höher bei 23.708 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an.

Am Morgen hatten neue Rekorde an den US-Börsen für etwas Unterstützung gesorgt. Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Hannover Rück führt Gewinnerliste an

Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück fassen sich die Anleger am Freitag ein Herz. Sie orientierten sich dabei wohl an einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS, die Analyst Will Hardcastle wegen einer günstigen Bewertung aussprach. Nachdem die Titel des Rückversicherers am Vortag auf ein erneutes Tief seit April gefallen waren, ging es am Freitag für sie um 2,7 Prozent an der Dax-Spitze nach oben.

Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit einem Anstieg um 1,5 Prozent. Der Chartverlauf sieht bei dem Konkurrenten, dessen Aktien zuletzt ebenfalls auf einem Tief seit April angekommen waren, ähnlich aus. Binnen fünf Wochen hatten die beiden Rückversicherungswerte bis zu 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Die Aktie von Hannover Rück sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb Hardcastle. Der Analyst geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird. Der Preiszyklus sei schwach, doch genau in diesen Zeiten könne Hannover Rück glänzen. Mit der Aktie bekämen Anleger diese Qualität, während die Bewertung im Vergleich zum Sektor auf dem niedrigsten Niveau seit fünf Jahren angekommen sei. (mit Material von dpa-AFX)