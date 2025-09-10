Werbung ausblenden
Großer IPO eines europäischen Unternehmens

Klarna-Aktien starten in New York mit sattem Kursaufschlag

onvista · Uhr
Jemand nutzt Klarna auf dem Smartphone
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Aktienkurs von Klarna ist zum Börsendebut des schwedischen Bezahldienstes am Mittwoch in den USA nach oben geschnellt. Der erste Kurs von 52 US-Dollar lag rund ein Drittel über dem Ausgabepreis von 40 Dollar. In der Spitze ging es bis auf gut 57 Dollar nach oben, zuletzt lag der Kurs noch bei rund 50 Dollar.

Schon der Ausgabepreis hatte über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar gelegen. Der Erlös von 1,37 Milliarden Dollar (1,17 Mrd Euro) geht größtenteils an frühe Anteilseigner, Klarna selbst nimmt nur eine kleine Summe bei dem IPO ein.

Nach vielen hochkarätigen Börsengängen von US-Firmen strebte mit Klarna nun auch ein bekanntes Fintech aus Europa an die Börse. Einen ersten Versuch blies der Konzern im Frühjahr wegen der turbulenten Börsenlage noch ab.

Europäischer Tech-Star
Bekannt ist Klarna als Anbieter sogenannter "Buy now, pay later"-Angebote - Kunden im Einzelhandel können so kleinere Käufe auf mehrere Raten aufteilen. Zuletzt stieß das Unternehmen aus Schweden aber auch in Bankdienstleistungen vor. An dieser Stelle haben wir Klarna ausführlicher beleuchtet.

(mit Material von dpa-AFX)

