EQS-News: Cardea Europe AG: Cardea Europe AG wird von Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen und etabliert eine globale Fintech-Finanzierungsplattform

EQS-News: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Ankauf

Cardea Europe AG: Cardea Europe AG wird von Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen und etabliert eine globale Fintech-Finanzierungsplattform



15.08.2023 / 17:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Cardea Europe AG wird von Cardea Luna Capital Partners LTD. übernommen und etabliert eine globale Fintech-Finanzierungsplattform



FRANKFURT, 15. August 2023 - Die Cardea Europe AG (ISIN: DE000A3H2ZP5) hat heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung über den Erwerb durch die Cardea Luna Capital Partners LTD. mit Wirkung zum 15. August 2023 getroffen hat. Cardea Luna ist eine neu gegründete Einheit, die von der Cardea Corporate Holdings Inc. kontrolliert wird; weitere Aktionäre sind Janus Financial Technologies und Luna Venture Partners Spain (DBA von Cardea Spain).

Durch die strategische Übernahme wird die Cardea Europe AG zur Plattform für das globale Spezialfinanzierungsgeschäft von Cardea Luna, das sich auf den riesigen und unterversorgten Fintech-Sektor konzentriert. Cardea Luna wird flexible Kapital-Lösungen für Fintechs sowie Vermögensverwalter anbieten, die ihre digitalen Fähigkeiten ausbauen möchten.



Robert Sargent, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cardea Europe AG, gab folgende Erklärung ab: „Wir freuen uns darauf, die finanzielle Infrastruktur von Cardea Europe zu nutzen, um Cardea Luna zu einem führenden spezialisierten Kreditgeber für Fintechs weltweit aufzubauen. Diese Akquisition bietet uns die perfekte Grundlage, um der dynamischen Fintech-Branche innovative Kapital-Lösungen anzubieten.“

Während das derzeitige Management-Team von Cardea Europe erhalten bleibt, hat das Unternehmen damit begonnen, Top-Fachleute für Venture Debt einzustellen, mit der Erwartung, diese bis zum 4. Quartal dieses Jahres integriert zu haben.



Cardea Luna verfügt über eine solide finanzielle Basis, ein erfahrenes Führungsteam und eine klare Vision, ein dominierender Player bei der strategischen Finanzierung von Fintechs weltweit zu werden. Weitere Einzelheiten zur Geschäftsstrategie und zum Führungsteam von Cardea Luna werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die Anleihegläubiger von Cardea Europe werden in Kürze zu einer Versammlung eingeladen, um Änderungen der Anleihebedingungen zu genehmigen, einschließlich einer möglichen Erhöhung des Kupons, der Verlängerung der Laufzeit und der Hinzufügung von vierteljährlichen Kündigungsmöglichkeiten. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald der Termin für die Versammlung festgelegt wurde.



Die Transaktion wurde heute, am 15. August 2023, abgeschlossen, da sich durch die Stimmrechte der Cardea Corporate Holdings keine Änderung der Kontrolle ergibt."



15.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com