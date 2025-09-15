Werbung ausblenden

EQS-DD: SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, Kauf

EQS Group · Uhr
Erneuerbare Energien
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2025 / 11:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Jürgen
Nachname(n):Reinert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SMA Solar Technology AG

b) LEI

529900Q6JQHI8X451Q21 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A0DJ6J9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
18,4500 EUR114.390,00 EUR
18,9100 EUR94.550,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
18,6554 EUR208.940,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt
MIC:XFRA

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Internet:http://www.sma.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

100674 15.09.2025 CET/CEST

SMA Solar

