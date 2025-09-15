EQS-DD: SMA Solar Technology AG: Dr. Jürgen Reinert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.09.2025 / 11:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Jürgen
|Nachname(n):
|Reinert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SMA Solar Technology AG
b) LEI
|529900Q6JQHI8X451Q21
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0DJ6J9
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,4500 EUR
|114.390,00 EUR
|18,9100 EUR
|94.550,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,6554 EUR
|208.940,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.09.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Frankfurt
|MIC:
|XFRA
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Deutschland
|Internet:
|http://www.sma.de
