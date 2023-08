EQS-News: 2G Energy AG übernimmt profitablen Wärmepumpen-Spezialisten NRGTEQ B.V. mit Sitz in Rosmalen/NL

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

2G Energy AG übernimmt profitablen Wärmepumpen-Spezialisten NRGTEQ B.V. mit Sitz in Rosmalen/NL



28.08.2023 / 08:30 CET/CEST

2G Energy übernimmt profitablen Wärmepumpen-Spezialisten NRGTEQ B.V. mit Sitz in Rosmalen/NL Übernahme erfolgte zum 24.08.2023

NRGTEQ ist spezialisiert auf Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung von 100 bis 1.000 kW

Entwicklung und Benelux-Vertrieb verbleiben in Rosmalen, Produktion wird nach Heek verlagert

Beschleunigte Marktdurchdringung sowie erhebliche Synergien erwartet

Vorstand bestätigt Prognosen für 2023 und 2024 Heek, 28. August 2023 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, unterzeichnete am 24. August 2023 einen Kaufvertrag zur Übernahme von 100% der Anteile an der NRGTEQ B.V., die in Rosmalen (Nähe ’s-Hertogenbosch, Niederlande) ansässig ist. NRGTEQ ist spezialisiert auf Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung von 100 bis 1.000 kW NRGTEQ wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seitdem ca. 600 Wärmepumpen-Projekte realisiert, davon gut 200 Wärmepumpen im Leistungsbereich von 100 bis 1.000 kWth. NRGTEQ entwickelt und vermarktet sowohl Wasser-Wasser- wie auch Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen. Die allermeisten dieser Wärmepumpen wurden in den Benelux-Staaten installiert. Märkte wie Deutschland, Großbritannien oder Frankreich wurden bisher nur opportunistisch bedient. Mit weniger als zehn Mitarbeitern erzielte die NRGTEQ in den letzten Jahren Umsätze von 1,5 bis 3 Mio. Euro p.a. und war dabei stets gut profitabel. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Die Technologie, das Kompetenzprofil, der Absatzschwerpunkt und die Unternehmenskultur von NRGTEQ fügen sich optimal in unsere bestehenden Strukturen bei 2G ein“, so CEO Christian Grotholt. „Andererseits bringt 2G genau das mit, was NRGTEQ benötigt, um den rasant wachsenden Markt für Großwärmepumpen international zu bedienen.“ „Unser Geschäft steht vor einem erheblichen Nachfrageschub“, so Martan van Meurs, Mitgründer und bisher einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter von NRGTEQ. „Dadurch, dass wir nun Teil der 2G-Familie sind, werden wir ein wesentlich beschleunigtes Wachstum realisieren können, da wir von nun an auf die modernen Produktionskapazitäten am 2G-Standort Heek zurückgreifen können.“ „Zukünftig werden wir von der exzellenten Reputation und finanziellen Stärke von 2G profitieren“, so Jochem van Haaren, ebenfalls Mitgründer und bisher einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter der NRGTEQ. „Die internationale Präsenz sowie das global etablierte Partnerkonzept der 2G Energy AG eröffnen dem Absatz von Großwärmepumpen signifikante Wachstumspotenziale.“ Entwicklung und Benelux-Vertrieb in Rosmalen, Produktion in Heek Die NRGTEQ beschafft alle für den Bau von Wärmepumpen notwendigen Komponenten am freien Markt und montiert ihre Produkte bisher in angemieteten Immobilien am Sitz des Unternehmens in Rosmalen. Diese Produktion wird schrittweise nach Heek verlegt werden, wo die bestehenden Montagehallen derzeitig noch ausreichend Möglichkeiten für effiziente Abläufe bieten und auch ein stark steigendes Absatzvolumen im neuen Produktzweig Wärmepumpen möglich machen. Perspektivisch werden die Montagekapazitäten am Standort Heek weiter ausgeweitet werden. Das dazu notwendige Grundstück wurde schon im letzten Jahr erworben. Die Produkt-Entwicklung wird am Standort Rosmalen verbleiben, genauso wie der Vertrieb für die Region Benelux. Außerhalb dieses bisherigen Stammmarktes wird der Vertrieb über die 2G-Tochtergesellschaften bzw. Vertriebspartner erfolgen. Beschleunigte Marktdurchdringung sowie erhebliche Synergien erwartet Über die bestehenden Vertriebskanäle wird 2G, nach einer kurzen Phase der Schulung und Einarbeitung, umgehend damit beginnen, die Wärmepumpen der NRGTEQ weltweit zu vermarkten. Die Mitarbeiter von NRGTEQ sowie ein Projektteam auf Seiten von 2G haben bereits damit begonnen, die Integration in die 2G-Gruppe vorzubereiten. Dabei werden zunächst die Vereinheitlichung des Produktkonfigurators, des Customer-Relationship-Management-Systems sowie des Serviceangebots im Mittelpunkt stehen, so dass Kunden unverzüglich und weltweit Zugang zum Produktportfolio der NRGTEQ erhalten. Schon im laufenden Geschäftsjahr wird NRGTEQ – im begrenzten Maße - zum Umsatz und Ergebnis der 2G-Gruppe beitragen. Nennenswerte, zusätzliche Umsätze, die analog zu den Umsätzen mit BHKW erst mit der Abnahme durch den Kunden gebucht werden, werden wohl erst im Geschäftsjahr 2025 realisiert werden. Vor allem in Deutschland erwartet 2G mit dem Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes und des Wärmeplanungsgesetzes eine rasche und dauerhafte Steigerung der Nachfrage nach Systemlösungen von Industrie, Kommunen und Stadtwerken für eine dezentrale, klimafreundliche Energieversorgung. „Durch den Erwerb von NRGTEQ werden wir die weltweite Marktdurchdringung erheblich beschleunigen“, so Grotholt. „2G-Kunden können also schon bald moderne, sehr effiziente und qualitativ hochwertige Wärmepumpen aus dem Hause 2G bestellen. Einige dieser Systeme werden schon deutlich vor dem Beginn der Heizperiode 2024 ausgeliefert werden.“ Neben den Synergien im Vertrieb ergeben sich weitere, teilweise erhebliche, positive Effekte auf Prozesseffizienz und Gestehungskosten, insbesondere in der Kundenbetreuung, im Marketing, im Einkauf, in der Produktion, im Projektmanagement, im Qualitätswesen, in der Digitalisierung sowie im Service und in der Administration. Vorstand bestätigt bisherige Prognose Für das laufende Geschäftsjahr ist das Auftragsbuch weiterhin gut gefüllt. Angesichts dieser Orderlage, der bereits erzielten Halbjahresumsätze sowie des wachsenden Service-Geschäftes bekräftigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von einem Konzernumsatz in der Bandbreite von 310 bis 350 Mio. Euro, der zu einer EBIT-Marge im Bereich von 6,5-8,5% führen soll. Auch für das Geschäftsjahr 2024 hält der Vorstand an der bereits kommunizierten Prognose fest, nämlich einem Umsatzziel von bis zu 390 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,5-10,0%. Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der neuen Tochter NRGTEQ werden in diesem und im nächsten Jahr noch überschaubar bleiben. Der Auftragseingang mit Großwärmepumpen hingegen dürfte im kommenden Jahr im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Langfristig soll sich das Geschäft mit Großwärmepumpen zu einer weiteren, wesentlichen Säule innerhalb des Neuanlagengeschäfts entwickeln.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 1.000 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr, Großwärmepumpen erreichen je nach Rahmenbedingungen Wirkungsgrade von 300 bis 500 Prozent. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration ist im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 Umsätze von 312,6 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2023

