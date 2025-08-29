Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: SFC Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 29.08.2025 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG Company Name: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 29.08.2025 Target price: 26,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00. Zusammenfassung: SFC hat endgültige Q2-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen. Die detaillierteren Endergebnisse zeigten, dass sowohl die Gruppe (+14%) als auch das Clean Energy Segment (+17%) weiterhin wachsen. Wir glauben, dass die strukturellen Wachstumstreiber (zivile Sicherheit und Verteidigung) weiterhin intakt sind und SFC im Jahr 2026E wieder auf einen zweistelligen Wachstumskurs bringen werden. Die Verteidigungsbudgets der NATO-Staaten wurden erhöht und werden in den kommenden Monaten freigegeben. Dies sollte im nächsten Jahr zu weiteren Verteidigungsaufträgen führen. Das Infrastrukturgeschäft könnte sich schnell zu einem neuen Wachstumsbereich entwickeln, da SFC Brennstoffzellen-basierte Energielösungen für Baustellen liefert. Die 60 Brennstoffzellen, die kürzlich an einer Brückenbaustelle eingesetzt wurden, könnten als Blaupause für viele ähnliche Brückenprojekte dienen, da ca. 4.000 Brücken in Deutschland dringend saniert werden müssen. Zunehmende Gegenwinde (Wechselkurse, Zölle, Verzögerung des indischen Verteidigungsprojekts) führten im Juli zu einer Gewinnwarnung, und wir erwarten nun ein eher schwaches drittes Quartal, aber eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im vierten Quartal. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR26. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 62%). First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 26.00 price target. Abstract: SFC has published final Q2 figures and held a conference call. Final figures matched preliminary numbers. The more detailed final results showed that both the group (+14%) and the Clean Energy segment (+17%) are still growing. We believe that the structural growth drivers (civil security & defence) are still intact and will return SFC to a double-digit growth path in 2026E. NATO countries' defence budgets have been increased and will be released in the coming months. This should result in further defence orders next year. The infrastructure business could quickly develop into a new growth sector with SFC delivering fuel cell-based energy solutions for construction sites. The 60 fuel cells recently delivered to a bridge construction site could be the blueprint for many similar bridge projects, as ca. 4,000 bridges in Germany need urgent refurbishment. Strengthening headwinds (exchange rates, tariffs, delay of Indian defence project) prompted the July profit warning, and we now expect a rather weak Q3 but a return to double-digit growth in Q4. An updated DCF model yields an unchanged EUR26 price target. We confirm our Buy recommendation (upside: 62%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2319eae820fd74ece9c745576d75219a Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2190738 29.08.2025 CET/CEST °