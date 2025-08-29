Werbung ausblenden

Original-Research: SFC Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Wasserstoff
29.08.2025 / 10:00 CET/CEST

29.08.2025 / 10:00 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to SFC Energy AG

     Company Name:            SFC Energy AG
     ISIN:                    DE0007568578

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    29.08.2025
     Target price:            26,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN:
DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,00.

Zusammenfassung:
SFC hat endgültige Q2-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz
abgehalten. Die endgültigen Zahlen entsprachen den vorläufigen. Die
detaillierteren Endergebnisse zeigten, dass sowohl die Gruppe (+14%) als
auch das Clean Energy Segment (+17%) weiterhin wachsen. Wir glauben, dass
die strukturellen Wachstumstreiber (zivile Sicherheit und Verteidigung)
weiterhin intakt sind und SFC im Jahr 2026E wieder auf einen zweistelligen
Wachstumskurs bringen werden. Die Verteidigungsbudgets der NATO-Staaten
wurden erhöht und werden in den kommenden Monaten freigegeben. Dies sollte
im nächsten Jahr zu weiteren Verteidigungsaufträgen führen. Das
Infrastrukturgeschäft könnte sich schnell zu einem neuen Wachstumsbereich
entwickeln, da SFC Brennstoffzellen-basierte Energielösungen für Baustellen
liefert. Die 60 Brennstoffzellen, die kürzlich an einer Brückenbaustelle
eingesetzt wurden, könnten als Blaupause für viele ähnliche Brückenprojekte
dienen, da ca. 4.000 Brücken in Deutschland dringend saniert werden müssen.
Zunehmende Gegenwinde (Wechselkurse, Zölle, Verzögerung des indischen
Verteidigungsprojekts) führten im Juli zu einer Gewinnwarnung, und wir
erwarten nun ein eher schwaches drittes Quartal, aber eine Rückkehr zu
zweistelligem Wachstum im vierten Quartal. Ein aktualisiertes DCF-Modell
ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR26. Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 62%).


First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy
AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his
BUY rating and maintained his EUR 26.00 price target.

Abstract:
SFC has published final Q2 figures and held a conference call. Final figures
matched preliminary numbers. The more detailed final results showed that
both the group (+14%) and the Clean Energy segment (+17%) are still growing.
We believe that the structural growth drivers (civil security & defence) are
still intact and will return SFC to a double-digit growth path in 2026E.
NATO countries' defence budgets have been increased and will be released in
the coming months. This should result in further defence orders next year.
The infrastructure business could quickly develop into a new growth sector
with SFC delivering fuel cell-based energy solutions for construction sites.
The 60 fuel cells recently delivered to a bridge construction site could be
the blueprint for many similar bridge projects, as ca. 4,000 bridges in
Germany need urgent refurbishment. Strengthening headwinds (exchange rates,
tariffs, delay of Indian defence project) prompted the July profit warning,
and we now expect a rather weak Q3 but a return to double-digit growth in
Q4. An updated DCF model yields an unchanged EUR26 price target. We confirm
our Buy recommendation (upside: 62%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2319eae820fd74ece9c745576d75219a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2190738 29.08.2025 CET/CEST

