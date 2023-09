Bank Cler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Top-Zinsen bei Zak und dem Sparkonto Plus



22.09.2023 / 07:00 CET/CEST



Die Bank Cler erhöht ihre Zinsen auf allen Spar- und Vorsorgeprodukten für Privatkunden sowie bei der Neobanking-App Zak. Besonders attraktiv ist das Sparkonto Plus mit einem Zins auf bis zu 1,8% pro Jahr. Top-Zinsen erhalten auch User der Neobanking-App Zak. So wird der Zins des Vorsorgekonto 3a bei Zak sogar auf 1,3% p.a. erhöht. Eines der bestverzinsten Angebote im Markt – Zins bei Sparkonto Plus steigt auf bis zu 1,8% p.a.

Per 1.10.2023 wird der Zinssatz des Sparkonto Plus auf 1,8% erhöht (+0,15%). Dieser Zinssatz setzt sich aus einem Zinsbonus von 1,0% auf Nettoneugeld und einem Basiszins von 0,8% p.a. zusammen. Mit diesem Angebot gehört das Sparkonto Plus zu den bestverzinsten Angeboten im Markt. Das Neobanking-Angebot mit Geschäftsstellen – Zinsen bei Zak steigen um 0,55% p.a.

Nutzer der Neobanking-App Zak erhalten bereits seit 1.8.2023 einen Zins von 1% (bis 25 000 CHF Guthaben) auf dem Zak-Konto. Auf dem Vorsorgekonto 3a Zak wird der Zins ab 25.9.2023 um 0,55% auf 1,3% p.a. angehoben. Nutzer der Neobanking-App Zak haben den grossen Vorteil, dass sie auch die persönliche Beratung in den Geschäftsstellen der Bank Cler nutzen können und Zugang zu den gesamten Angeboten und Dienstleistungen der Bank Cler haben. Diese Besonderheit ist unter den Neobanking-Angeboten der Schweiz einzigartig. Für Zak-User ist es somit auch möglich, neben dem Zak-Konto ein Sparkonto Plus zu eröffnen und somit von den verschiedenen Angeboten der Bank Cler zu profitieren. Bei den Spar- und Vorsorgeprodukten steigt der Zinssatz

Die Zinssätze der Spar- und Vorsorgekonten für Privatkunden werden ebenfalls per 1.10.2023 um mindestens 0,15% p.a. erhöht. Unter anderem werden das traditionelle Sparkonto (bis 500 000 CHF Guthaben) und das Mietersparkonto neu mit 0,6% p.a. verzinst, der Zinssatz für das Vorsorgekonto 3 wird auf 1% p.a. (+0,25%) erhöht. Auf das Sparkonto Jugend sowie das Geschenksparkonto wird neu ein Zinssatz von 1% p.a. (je bis 25 000 CHF Guthaben) bezahlt. Weitere Auskünfte erteilt:

