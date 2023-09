EQS-News: Abivax reicht Registrierungsantrag zur Durchführung eines Börsengangs in den USA ein

EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

29.09.2023 / 23:00 CET/CEST

Abivax reicht Registrierungsantrag zur Durchführung eines Börsengangs in den USA ein

PARIS, Frankreich, 29. September 2023 - 23:00 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) („Abivax“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, gibt heute die Einreichung des Registrierungsantrags (Formular F-1) bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht, der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“), bekannt. Der Registrierungsantrag bezieht sich auf ein geplantes öffentliches Angebot von Abivax Stammaktien in Form von American Depositary Shares („ADS“) in den USA (das „US-Angebot“) sowie auf eine gleichzeitig durchzuführende Privatplatzierung („private Placement“) von Stammaktien des Unternehmens in Europa (einschließlich Frankreich) und anderen Ländern außerhalb der USA (das „europäische private Placement“ und zusammen mit dem „US-Angebot“ das „globale Angebot“).

Alle im Rahmen des globalen Angebots zu verkaufenden Wertpapiere werden von der Gesellschaft angeboten. Die Anzahl der Stammaktien, die durch jedes ADS repräsentiert werden sollen, die Anzahl der insgesamt angebotenen ADS und Stammaktien sowie die Preisspanne des vorgeschlagenen globalen Angebots wurden noch nicht festgelegt. Das globale Angebot hängt von den Marktbedingungen ab und weder die Durchführung als solche noch der Zeitpunkt der Durchführung können garantiert werden. Das Unternehmen hat die Notierung seiner ADS am Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „ABVX“ beantragt. An der Euronext Paris sind die Stammaktien des Unternehmens unter dem Tickersymbol „ABVX“ gelistet.

Morgan Stanley und Leerink Partners treten als gemeinsame globale Koordinatoren für das vorgeschlagene globale Angebot und als gemeinsame Bookrunner für das US-Angebot auf. LifeSci Capital wird als Lead Manager für das geplante US-Angebot fungieren. Bryan, Garnier & Co ist europäischer Lead Manager für die geplante europäische Privatplatzierung.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere werden ausschließlich in Form eines Prospekts angeboten. Kopien des vorläufigen Prospekts mit den geltenden Bedingungen für das globale Angebot können, sobald verfügbar, bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com; oder bei Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telefonisch unter (800) 808-7525, ext. 6105, oder per E-Mail unter syndicate@leerink.com, angefordert werden.

Ein Registrierungsantrag für die hier erwähnten Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam. Die Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Registrierungsantrags weder verkauft noch dürfen Kaufangebote entgegengenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß der in diesem Gebiet gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmäßig wäre. Der Registrierungsantrag ist auf der Website der SEC öffentlich zugänglich.



Über Abivax

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa.



Kontakte

Investor Relations

Abivax

Patrick Malloy

patrick.malloy@abivax.com

+1 847 987 4878

Investors Relations USA

LifeSci Advisors

Ligia Vela-Reid

lvela-reid@lifesciadvisors.com

+44 7413 825310

Investor Relations Frankreich Seitosei Actifin

Ghislaine Gasparetto

ggasparetto@actifin.fr

+33 6 21 10 49 24

Investor Relations Europa

MC Services AG

Dr. Solveigh Mähler

solveigh.maehler@mc-services.eu

+49 211 529 252 19

