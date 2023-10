EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh stärkt Position auf dem dänischen Markt durch langfristigen Rahmenvertrag mit Banedanmark

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh stärkt Position auf dem dänischen Markt durch langfristigen Rahmenvertrag mit Banedanmark



02.10.2023 / 09:30 CET/CEST

Vossloh stärkt Position auf dem dänischen Markt durch langfristigen Rahmenvertrag mit Banedanmark Deutliche Steigerung des Marktanteils im Weichengeschäft in Dänemark

Rahmenvertrag mit vierjähriger Laufzeit und einem Umsatzvolumen von rund 40 Mio.€

Kundennähe als zentraler Erfolgsfaktor Werdohl, 02. Oktober 2023. Vossloh, ein weltweit führendes Unternehmen in der Bahninfrastruktur, setzt seinen Wachstumskurs fort und baut seinen Marktanteil im attraktiven Bahninfrastrukturmarkt Dänemark deutlich aus. Kürzlich wurden mit dem staatlichen Schienennetzbetreiber „Banedanmark“ zwei Rahmenverträge über die Lieferung von Weichensystemen und entsprechenden Ersatzteilen mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem Gesamtvolumen von rund 40 Mio.€ abgeschlossen. Beide Verträge sind mit Optionen ausgestattet und können von Banedanmark zweimal um weitere zwei Jahre verlängert werden. Um Banedanmark bestmöglich mit den vormontierten Weichensystemen beliefern zu können, wird Vossloh eine rund 3.000 Quadratmeter große Produktionsstätte neben dem Betonschwellenwerk von Banedanmark im dänischen Fredericia errichten. Aufgrund der Fertigung vor Ort kann Vossloh Banedanmark sehr kosteneffizient, mit kurzen Vorlaufzeiten und auf ökologisch nachhaltige Weise mit Bahninfrastrukturkomponenten beliefern. "Nordeuropa ist für uns seit Jahren ein wichtiger Markt im Bereich der Weichensysteme. Allein im Jahr 2022 haben wir auf dem nordeuropäischen Markt einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Auftrag von Banedanmark stärkt unsere Position auf dem wichtigen dänischen Markt deutlich. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle, langfristige und - nicht nur geografisch gesehen - enge Zusammenarbeit. Unsere strikte Kundenorientierung hat sich erneut als richtig erwiesen und war ausschlaggebend für den Gewinn dieses Auftrags", sagt Jan Furnivall, Vorstand der Vossloh AG. Kontaktinformationen für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktinformationen für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.

