EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des dritten Quartals bekannt

EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

ad pepper media International N.V. gibt das Ergebnis des dritten Quartals bekannt



19.10.2023 / 15:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nürnberg, Amsterdam, 19. Oktober 2023 ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, hat im dritten Quartal Brutto-Sales in Höhe von TEUR 21.414 (Q3 2022: TEUR 23.644) bzw. einen Gruppenumsatz von TEUR 5.383 erzielt (Q3 2022: TEUR 5.931). Die Segmente Webgains und ad agents verzeichneten einen Umsatzrückgang von 11 Prozent auf TEUR 2.923 (Q3 2022: TEUR 3.277) bzw. 12 Prozent auf TEUR 1.770 (Q3 2022: TEUR 2.002), während das Segment ad pepper um 6 Prozent auf TEUR 690 (Q3 2022: TEUR 652) zulegen konnte. Trotz des Umsatzrückgangs konnten im laufenden Geschäftsjahr erstmalig positive EBITDAs in einem Dreimonatszeitraum erzielt werden: Das Gruppen-EBITDA des dritten Quartals beläuft sich demzufolge auf TEUR 101 (Q3 2022: TEUR 410). Hierin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von ca. TEUR 300 im Zusammenhang mit der geplanten Mehrheitsübernahme von solute GmbH & Co. KG. Die Segment-EBITDAs lauten dabei wie folgt: Das Segment Webgains erzielte in Q3 ein EBITDA in Höhe von TEUR 724 (Q3 2022: TEUR 538), ad agents ein EBITDA von TEUR 61 (Q3 2022: TEUR 185), und das Segment ad pepper einen Wert von TEUR 6 (Q3 2022: TEUR 58). Im gesamten Neunmonatszeitraum wurden mithin Brutto-Sales von TEUR 61.973 (Q1-Q3 2022: TEUR 70.197) und ein Gruppenumsatz von TEUR 15.881 (Q1-Q3 2022: TEUR 17.684) erreicht. Das EBITDA der ersten drei Quartale betrug – trotz der Trendumkehr im dritten Quartal – TEUR -345 (Q1-Q3 2022: TEUR 256). Im vor uns liegenden vierten Quartal gehen wir von gegenüber dem Vorjahresquartal weiter rückläufigen Umsätzen aus, erwarten jedoch angesichts der erreichten Kostenoptimierung weiterhin positive EBITDAs in allen drei Monaten des Schlussquartals. Der Bericht für das dritte Quartal 2023 wird am 17. November 2023 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q3

2023 Q3

2022 Q1-Q3

2023 Q1-Q3

2022 Brutto-Sales 21.414 23.644 61.973 70.197 % Wachstum -9,4 -11,7 Umsatz 5.383 5.931 15.881 17.684 % Wachstum -9,2 -10,2 davon ad pepper 690 652 1.831 2.109 % Wachstum 5,9 -13,2 davon ad agents 1.770 2.002 5.377 6.036 % Wachstum -11,6 -10,9 davon Webgains 2.923 3.277 8.673 9.539 % Wachstum -10,8 -9,1 EBITDA 101 410 -345 256 davon ad pepper 6 58 38 224 davon ad agents 61 185 37 647 davon Webgains 724 538 1.200 400 davon admin -690 -371 -1.620 -1.015 Liquide Mittel* 19.343 18.222 *einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



Ende der Insiderinformation

19.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com