TESLA - Aktie nach den Zahlen im freien Fall

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 211,990 $ (Nasdaq)

Ausgelöst durch schwache Quartalszahlen kam es in der abgelaufenen Handelswoche zu deutlichen Kursverlusten in der Tesla-Aktie. Allein am Freitag gab der Kurs um 3,69 % an der Nasdaq nach. Damit fiel der Aktienkurs auf den tiefsten Tagesschlusskurs seit Anfang Juni zurück, während gleichzeitig auch das letzte große Korrekturtief von Mitte August leicht unterschritten wurde. Eine Entwicklung, die alles andere als optimistisch stimmt. Wo liegen Chancen, wo Risiken?

Nichts überstürzen

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate könnten es Anleger in der Tesla-Aktie weiterhin schwer haben. Gänzlich chancenlos ist man jedoch nicht. Als interessierter Investor würde ich mein Augenmerk auf zwei Aspekte lenken. Zum einen wäre da eine bullische Tageskerze mit einem Ausbruch über das Vortageshoch. Eine Entwicklung, die man heute vielleicht anstreben könnte. Dafür müsste der Aktienkurs aber über knapp 219 USD ansteigen. Im frühen vorbörslichen Handel kann die Tesla-Aktie jedenfalls etwas zulegen, die Gewinne reichen aber noch nicht aus.

Der zweite Aspekt betrifft den nächsten Unterstützungsbereich knapp unterhalb von 200 USD. Um ca. 197 USD wurde in den vergangenen Monaten sehr viel gehandelt und dieser Preisbereich könnte eine gute Ausgangsbasis für eine Erholung oder gar einen neuen Aufwärtstrend werden. Sollte dies noch nicht gelingen, könnten die Kurse hingegen weiter auf ca. 170-160 USD nachgeben.

Fazit: Die Verkäufer dominieren derzeit das Kursgeschehen in der Tesla-Aktie. Kleinere Erholungen sind zwar möglich, aktuell sollten jedoch neue Tiefs eingeplant werden. Interessant wird es dabei im Preisbereich knapp unterhalb von 200 USD. Überstürzen muss man in diesem Zusammenhang als interessierter Käufer aber nichts.

Tesla Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)