MERCEDES-BENZ - Zahlen beschleunigen den Abwärtstrend

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 58,060 € (XETRA)

Mein Kollege Reinhard Hock hat sich bereits ausführlich mit den Zahlen von Mercedes-Benz auseinandergesetzt. Daher soll der Fokus dieser Analyse auf den charttechnischen Folgen des Abverkaufs liegen. Dieser drückt den Wert heute mit einem gewaltigen Abwärtsgap unter die Unterseite des dominierenden Abwärtstrendkanals der letzten Monate.

Zentrale Unterstützung in Gefahr

Auf ein Schließen dieser Kurslücke zu spekulieren, ist zwar legitim, aber solange besonders riskant, als der wichtige Support bei 56,52 EUR nicht erreicht und verteidigt wurde. Und selbst für den Fall, dass die Unterseite des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 59,50 EUR angelaufen werden kann, ist bereits dort mit einem Rückfall in Richtung 56,52 EUR zu rechnen. Im großen Bild wäre derzeit ohnehin erst bei Kursen über 60,72 - 62,30 EUR mit einer Stabilisierung zu rechnen.

Am Tief aus dem Oktober 2022 bestünde die Chance für den Start einer deutlichen Erholungsbewegung, die dann auch wieder in den Abwärtstrendkanal und bis 60,72 EUR führen kann.

Wird die 56,52-EUR-Marke dagegen in den kommenden Stunden und Tagen ebenfalls unterschritten, könnte die Verkaufswelle bis 52,00 - 53,00 EUR und später sogar bis an das Vorjahrestief bei 50,19 EUR führen. Unterhalb von 49,00 EUR müsste man allerdings bereits mit einem Kurskollaps bis an das mittelfristige Abwärtskursziel bei 45,00 EUR rechnen.

Mercedes-Benz Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)