Werbung ausblenden
US-Elektroautobauer

Tesla verliert Marktanteile in vielen europäischen Ländern

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Der US-Elektroautobauer Tesla verliert in Europa zunehmend an Boden.

In Frankreich verkaufte das Unternehmen von Elon Musk nach Daten vom Montag im August 47,3 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr, während zugleich der gesamte Autoabsatz um fast 2,2 Prozent zulegte. In Dänemark sank der Absatz um mehr als zwei Fünftel, in den Niederlanden um die Hälfte. In Schweden lag der Einbruch sogar bei mehr als 84 Prozent, bei einem insgesamt um sechs Prozent steigenden Autoabsatz. In Norwegen und Spanien konnte Tesla zwar seinen Absatz steigern, der chinesische Elektroautobauer BYD schaffte aber jeweils ein deutlich stärkeres Plus.

"Ein Grund, warum wir weiterhin enttäuschende Zahlen bei Tesla sehen, ist der stärkere Wettbewerb am Markt", sagte Matthias Schmidt, Autoanalyst bei Schmidt Automotive. Es klinge für ihn "wahnhaft", wenn Musk angesichts eines Rückgangs des Marktanteils in Europa verleugne, dass es Probleme beim Absatzvolumen gebe.

Tesla-Vertreter hatten zuletzt den Absatzrückgang auf die Produktionsunterbrechungen zurückgeführt, die mit dem Modellwechsel beim Model Y zusammenhängen. Fachleute führen die Zurückhaltung der Kunden allerdings auch auf das Engagement von Musk für US-Präsident Donald Trump und seine Unterstützung rechtspopulistischer Parteien in Europa zurück.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

US-Elektroautobauer
Tesla will Umweltbelastung senken - EU-Umweltsiegel erhaltenheute, 14:25 Uhr · dpa-AFX
Tesla will Umweltbelastung senken - EU-Umweltsiegel erhalten
Sparkurs beim Autobauer
Urabstimmung bei Kölner Ford-Werken - Ergebnis am Freitagheute, 12:25 Uhr · dpa-AFX
Urabstimmung bei Kölner Ford-Werken - Ergebnis am Freitag
Dax-Konzern
BMW-Chef erwartet Konsolidierung in der weltweiten Autobranche28. Aug. · Reuters
BMW
Volkswagen baut Vorsprung aus
Europas Automarkt zieht im Juli an - Tesla verliert an Boden28. Aug. · Reuters
Europas Automarkt zieht im Juli an - Tesla verliert an Boden
Nach EU-Zulassungszahlen
Automobilaktien stützen Dax - Acea-Zahlen Hoffnungsschimmer28. Aug. · dpa-AFX
Automobilaktien stützen Dax - Acea-Zahlen Hoffnungsschimmer
Weitere Artikel
Werbung ausblenden