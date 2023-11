SIEMENS - Da geht noch was

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 129,160 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte am 16. Juni 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,00 EUR. Danach startete eine massive Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie im ersten Schritt auf den EMA200. Nach einer Erholung auf 156,23 EUR setzte die Aktie Ende Juli ihre Korrektur fort.

Die zweite Korrekturwelle war auf prozentualer Basis beinahe auf den Cent genau 1,618mal so lang wie die erste Korrekturwelle. Zudem fiel der Wert auf eine untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit Juni 2023 und nahe an das log. 61,8% Retracement der Rally seit Juni 2022 zurück.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs bereits wieder deutlich an. Am Donnerstag übersprang die Aktie mit einem Aufwärtsgap zwischen 126,10 EUR und 126,54 EUR den Widerstand bei 126,46 EUR. Inzwischen hat sich der Wert nach oben abgesetzt. Aber der Abwärtstrend seit Juni bei aktuell 134,65 EUR ist noch intakt.

Kurzfristig weiter aufwärts

Die Siemens-Aktie könnte in den nächsten Tagen zunächst gen 126,46 EUR zurücksetzen. Anschließend wäre ein Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglich. Mit einem Ausbruch über diesen Abwärtstrend ergäbe sich die Chance auf eine weitere Rally gen 146,95 EUR, also an das log. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch.

Sollte die Aktie unter 126,10 EUR abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 119,48 EUR und damit auf das Tief aus dem Oktober drohen.

Fazit: Kurzfristig befindet sich die Siemens-Aktie in einer Rally, die noch Potenzial hat. Ob daraus aber auch eine mittelfristige Rally werden kann, bleibt noch abzuwarten.

Siemens-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)