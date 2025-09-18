Bundeskartellamt billigt Übernahme von MediaMarkt/Saturn durch JD.com

Düsseldorf (Reuters) -Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der MediaMarkt/Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy durch den chinesischen Tech-Giganten JD.com freigegeben. "JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, am Donnerstag. Der Zusammenschluss weise deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gebe keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken. JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen.