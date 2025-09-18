Werbung ausblenden
Einzelhandel

Bundeskartellamt billigt Übernahme von MediaMarkt/Saturn durch JD.com

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Pavel Kapysh/Shutterstock.com

Düsseldorf (Reuters) -Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der MediaMarkt/Saturn-Muttergesellschaft Ceconomy durch den chinesischen Tech-Giganten JD.com freigegeben. "JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv", sagte der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, am Donnerstag. Der Zusammenschluss weise deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gebe keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken. JD.com hatte Ende Juli angekündigt, Ceconomy übernehmen zu wollen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JD.com (ADR)
JD.com

Das könnte dich auch interessieren

Cloud-Anbieter
CoreWeave erhält Milliardenauftrag von Nvidia15. Sept. · Reuters
CoreWeave-Logo auf einem Smartphone-Display
Nach Milliardenkauf von Elon Musk
5,5 Prozent Plus: Tesla-Aktienkurs zieht weiter an15. Sept. · dpa-AFX
5,5 Prozent Plus: Tesla-Aktienkurs zieht weiter an
Technologiekonzern
Kontron profitieren von Analystenlobgestern, 15:56 Uhr · dpa-AFX
Kontron profitieren von Analystenlob
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wettengestern, 09:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Zuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild ab15. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden