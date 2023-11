DAX – Anleger halten sich zurück. Fraport und Rational auf der Einkaufsliste.

Die Aufwärtsdynamik an den US-Aktienmärkten hat gestern deutlich nachgelassen. Hintergrund war vor allem die Atempause an den Anleihemärkten. Heute meldete China Handelsdaten. Demnach ging der Export überraschend stark zurück. Der DAX® reagierte mit leichten Abschlägen. Nach dem Sprint in der vergangenen Woche warten viele Investoren zunächst ab.

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem Daimler Trucks, Fraport, Rational und Schaeffler auf. Der Nutzfahrzeughersteller konnte im abgelaufenen Quartal den Umsatz und Gewinn erneut steigern und bestätigte den Ausblick auf das Gesamtjahr. Allerdings brach der Auftragsbestand deutlich ein. Gewinn und Umsatz des Flughafenbetreibers legten von Juli bis September gegenüber dem Vorjahreszeitraum jeweils zweistellig zu. Die Nachricht kam bei den Investoren gut an Der Großküchenhersteller Rational musste in den drei Monaten bis September beim Umsatz und Gewinn einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Der Automobilzulieferer verbuchte zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Konnte damit jedoch die Erwartungen vieler Experten übertreffen.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.145/15.265/15.570/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.935 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und stabilisierte sich im weiteren Verlauf zunächst bei 15.100 Punkten. Damit wurde die Verletzung der Unterstützung bei 15.145 Punkten bestätigt. Solange es nicht gelingt, diese Marke zu überschreiten droht eine Konsolidierung bis 14.930 Punkte. Nachhaltige Kaufimpulse zeigen sich frühestens oberhalb von 15.200 Punkten (obere Begrenzung des Abwärtstrends). DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.09.2023 –07.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 08.11.2018 – 07.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 247,82 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC9XL8 199,37 11.500 21.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2023; 09:40 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 13,86 12.111,305905 13.625,219143 5 Open End DAX® HC07KP 17,30 13.625,063636 14.382,617174 10 Open End DAX® HC07M8 8,25 14.129,649547 14.634,078036 15 Open End DAX® HD04LH 12,31 14.533,31827 14.835,611295 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2023; 9:40 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,93 18.163,848726 16.650,800127 -5 Open End DAX® HC3TKP 6,05 16.650,090995 15.892,511855 -10 Open End DAX® HC73RN 7,81 16.145,505084 15.640,150775 -15 Open End DAX® HC65NK 4,48 15.741,836356 15.439,593098 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.11.2023; 09:40 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.