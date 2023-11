EQS-Adhoc: Westwing Group SE: Aktienrückkauf beschlossen

EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Westwing Group SE: Aktienrückkauf beschlossen München, 22. November 2023 // Der Vorstand der Westwing Group SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu maximal 600.000 Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen (dies entspricht ca. 2,87% des heutigen Grundkapitals), und zwar zu einem Gesamtpreis ohne Nebenkosten von bis zu EUR 3 Mio. im Zeitraum vom 27. November 2023 bis 30. April 2024. Der Aktienrückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. August 2021. Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag (in Frankfurt am Main) durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel nicht um mehr als 10 % über- bzw. unterschreiten. Die erworbenen Aktien können grundsätzlich für die in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. August 2021 genannten Zwecke verwendet werden und sollen insbesondere für bestehende und zukünftige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden. Der Aktienrückkauf wird von einem unabhängigen Kreditinstitut und im Einklang mit den Safe-Harbor-Regeln gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt. Über den Zeitpunkt des Aktienkaufs entscheidet das unabhängige Kreditinstitut unabhängig und unbeeinflusst von der Westwing Group SE, selbst wenn Aktien der Gesellschaft während eines geschlossenen Zeitraums im Sinne von Art. 19 Abs. 11 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. April 2014 oder während eines Zeitraums zurückgekauft werden sollen, in dem die Gesellschaft beschlossen hat, die Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Art. 17 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 16. April 2014 aufzuschieben. Alle Transaktionen werden wöchentlich auf der Website des Unternehmens nach ihrer Ausführung im Bereich Investor Relations (www.ir.westwing.com) veröffentlicht. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm auszusetzen oder zu beenden. Die Westwing Group SE hält derzeit 755.251 eigene Aktien. Dies entspricht rund 3,61% des heutigen Grundkapitals. Kontakt Westwing Group SE Investor Relations E-Mail: ir@westwing.de Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen des Wettbewerbsniveaus.



