EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.10.2025 / 14:11 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 23.807 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

06.10.2025 1.289 104,1936 CEUX 06.10.2025 226 104,2000 TQEX 06.10.2025 467 104,3283 XETA 07.10.2025 225 104,5427 TQEX 07.10.2025 330 104,5182 XETA 08.10.2025 902 104,4580 CEUX 08.10.2025 1.367 104,5942 TQEX 08.10.2025 1.073 104,7201 XETA 09.10.2025 4.886 104,1921 CEUX 09.10.2025 2.121 104,0823 TQEX 09.10.2025 1.945 104,1823 XETA 10.10.2025 3.952 103,3601 CEUX 10.10.2025 2.432 103,2635 TQEX 10.10.2025 2.592 103,5252 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 10. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 490.372 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 13. Oktober 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

