Migros Supermarkt und Smyths Toys eröffnen im Fachmarktcenter ‘Ried03’ in Dietikon

27.11.2023



Bild (JPG) Zürich/Dietikon, 27. November 2023 – Am 30. November 2023 eröffnen die Detailhändlerin Migros Supermarkt sowie der europaweit bekannte Spielwarenhändler Smyths Toys im Fachmarktcenter ‘Ried03’ am Retail-Standort «Silbern» in Dietikon ihre neuen Filialen. HIAG schloss im Spätsommer dieses Jahres die umfassende Revitalisierung des Fachmarktcenters ‘Ried03’ in Dietikon erfolgreich ab. Dabei wurden diverse Arbeiten im Parking-Bereich sowie eine umfassende Gebäudesanierung vollzogen. Nachdem im August die Mietflächen von 5'500 Quadratmeter termingerecht an die beiden Einzelhändler Migros und Smyths Toys übergeben werden konnten, arbeiteten diese intensiv am Innenausbau ihrer neuen Filialen, um ihren zukünftigen Kunden ab dem 30. November 2023 ein attraktives Einkaufserlebnis zu bieten. «Wir wünschen unseren neuen Mietern eine erfolgreiche Eröffnung und freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft. Die neuen Filialen sind nicht nur ein Gewinn für die lokalen Kunden, sondern stärken auch die Position des Silbern-Gebiets in Dietikon als attraktives Einkaufsziel in der Region», sagt David Bendler, Leiter Asset Management bei HIAG. Weitere Informationen erhalten Sie von: Kontakt David Bendler

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.86 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 726’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3 Mrd. Das Portfolio umfasst 42 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

