Werbung ausblenden

EQS-News: Fielmann Group AG steigt in den MDAX auf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Fielmann Group AG steigt in den MDAX auf

04.09.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fielmann Group AG steigt in den MDAX auf

Hamburg, 4. September 2025 – Die Deutsche Börse hat bekanntgegeben, dass die Fielmann Group AG mit Wirkung zum 22. September 2025 in den MDAX, den deutschen Mid-Cap-Index, aufsteigen wird.

Diese Aufnahme spiegelt die erfolgreiche Umsetzung unserer Vision 2025 wider, mit der wir unser Familienunternehmen internationalisiert, modernisiert und digitalisiert haben. Mit unserem Selbstverständnis –

allen

zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen – und unserer kundenorientierten Philosophie haben wir unser Wachstum beschleunigt und unsere Profitabilität signifikant verbessert.

Dank einer klaren Strategie und dem Engagement von über 24.000 Mitarbeitenden hat sich Fielmann vom europäischen Marktführer zu einem globalen Anbieter für Augenoptik und Hörakustik entwickelt, der heute rund 30 Millionen Kunden in Europa und Nordamerika mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge und Hörsystemen versorgt.

04.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fielmann Group AG
Fuhlsbuettler Straße 399
22309 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 40 270 76-0
Fax:+49 40 270 76-390
Internet:www.fielmann-group.com
ISIN:DE0005772206
WKN:577220
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange
EQS News ID:2193236
Ende der MitteilungEQS News-Service

2193236 04.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
M
MDAX
Fielmann

Das könnte dich auch interessieren

Google und Apple feiern | Kartellrecht ist tot!gestern, 15:00 Uhr · Markus Koch
Google und Apple feiern | Kartellrecht ist tot!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Siemens Energy-Aktie: Neue Rekorde oder Rücksetzer?gestern, 14:47 Uhr · onvista
Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden