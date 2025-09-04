EQS-News: Fielmann Group AG steigt in den MDAX auf

EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fielmann Group AG steigt in den MDAX auf

Hamburg, 4. September 2025 – Die Deutsche Börse hat bekanntgegeben, dass die Fielmann Group AG mit Wirkung zum 22. September 2025 in den MDAX, den deutschen Mid-Cap-Index, aufsteigen wird.

Diese Aufnahme spiegelt die erfolgreiche Umsetzung unserer Vision 2025 wider, mit der wir unser Familienunternehmen internationalisiert, modernisiert und digitalisiert haben. Mit unserem Selbstverständnis –

allen

zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen – und unserer kundenorientierten Philosophie haben wir unser Wachstum beschleunigt und unsere Profitabilität signifikant verbessert.

Dank einer klaren Strategie und dem Engagement von über 24.000 Mitarbeitenden hat sich Fielmann vom europäischen Marktführer zu einem globalen Anbieter für Augenoptik und Hörakustik entwickelt, der heute rund 30 Millionen Kunden in Europa und Nordamerika mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge und Hörsystemen versorgt.

