Die meistgehandelten Produkte: Bullen dominieren bei DAX®und Nasdaq-100

Heute morgen stieg der DAX® wieder etwas und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 16.711 Punkten. Im Tagesverlauf werden Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Nach Angaben der Euwax setzen Anleger heute morgen auf eine Fortsetzung der Rallye.

Bei den Knock-Out-Produkten werden Calls und Puts auf den DAX® am meisten gehandelt. Unter den meistgehandelten Optionsscheinen sind unter anderen Calls auf den Nasdaq® 100 zu finden. Vonovia Longs standen neben Produkten auf den DAX® heute bei den Faktor-Optionsscheinen hoch im Kurs.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD1422 5,26 16694,60 Punkte 16187,174236 Punkte 31,64 Open End DAX ® Put HR7UCS 1,04 16694,60 Punkte 16766,794518 Punkte 161,32 Open End DAX ® Call HD12UC 5,67 16694,60 Punkte 16146,239056 Punkte 29,31 Open End DAX ® Put HR6V4E 19,92 16694,60 Punkte 18677,989604 Punkte 8,37 Open End Nasdaq-100 ® Call HD16P2 1,53 16022,48 Punkte 15873,621838 Punkte 96,75 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2023; 10:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nasdaq-100 ® Call HC7JJ4 7,86 16022,48 Punkte 15800,00 Punkte 18,88 12.03.2024 DAX ® Call HD0VK6 6,50 16691,10 Punkte 16400,00 Punkte 25,69 13.02.2024 Nasdaq-100 ® Call HB8F0N 18,69 16022,48 Punkte 14000,00 Punkte 7,95 12.12.2023 Commerzbank AG Call HD0ZYD 0,69 10,95 EUR 11,20 EUR 15,75 13.03.2024 TUI AG Call HC7SV9 1,29 7,26 EUR 8,00 EUR 5,63 18.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2023; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD04LH 96,56 16708,60 Punkte 16299,000184 Punkte 25 Open End DAX ® Short HD0JPG 5,92 16708,60 Punkte 18293,239755 Punkte -5 Open End Vonovia SE Long HC2885 5,05 26,66 EUR 22,844585 EUR 4 Open End Merck KGaA Long HC67UJ 2,32 143,77 EUR 130,036586 EUR 5 Open End Bayer AG Long HC2823 1,19 31,68 EUR 23,878954 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.12.2023; 11:20 Uhr

