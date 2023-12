RIVIAN - Aktie macht großen Sprung nach AT&T-Order

Rivian Automotive Inc - WKN: A3C47B - ISIN: US76954A1034 - Kurs: 22,430 $ (Nasdaq)

Einer der Gewinner im gestrigen US-Handel war die Aktie des E-Automobil-Produzenten Rivian. Das Unternehmen ist traditionell eng verbandelt mit Amazon und erhält Aufträge des Partners. Auch ist Amazon mit knapp 17 % an Rivian beteiligt.

Nun scheinen aber auch andere Konzerne Interesse an den Vehikeln von AT&T angemeldet haben. Da der Exklusivitätsvertrag mit Amazon vor Kurzem beendet wurde, darf Rivian in Zukunft auch Aufträge anderer Firmen annehmen. Zur Reduzierung der CO2-Emissionen möchte der Telekommunikationsriese AT&T ab dem kommenden Jahr R1T-Pickup-Trucks und R1S-SUVs in seine Fahrzeugflotte aufnehmen. Über die Anzahl der georderten Fahrzeuge wurde aber Stillschweigen vereinbart.

Ebenfalls interessant: AT&T wird in den USA und Kanada auch Exklusivpartner, was die Konnektivität von Rivian-Fahrzeugen anbelangt. Dadurch wird Rivian auch in der Lage sein, "Over-the-air"-Softwareupdates einzuspielen.

Fazit: Fundamental bleibt Rivian ein heißes Eisen. Selbst bis in das Jahr 2027 hinein gehen die Analysten nach aktuellem Stand von einem anhaltenden Geldverbrennen aus. Das EBITDA dürfte 2023 bei -4 Mrd. USD liegen, der Free Cashflow gar bei -5,9 Mrd. USD. Erst 2026 soll EBITDA-technisch eine schwarze Null stehen. Man muss also einen großen Glauben bei der Aktie mitbringen. Tradingtechnisch sieht der Wert interessant aus, sollte er die Abwärtstrendlinie seit dem Sommer hinter sich lassen. Es wären dann wieder Kurse um 28 USD erreichbar. Gestaltet sich das Umfeld für "Geldverbrenner" im kommenden Jahr freundlich(er), wäre auch ein Comeback in Richtung 40,50 USD denkbar. Absicherungen bieten sich spätestens unter 15 USD an.

Weitere Artikel zu E-Automobil-Aktien findest Du auf unserer Themenseite "Elektromobilität".

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 1,66 4,39 6,26 Ergebnis je Aktie in USD -4,87 -3,28 -2,12 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 13,0 4,9 3,4 PEG 0,2 0,3 *e = erwartet, Berechnungen basieren beiUS-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Rivian-Automotive-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)