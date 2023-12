IRW-News: OceanaGold Corp. : OceanaGold refinanziert revolvierende Kreditlinie mit verbesserten Konditionen

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OceanaGold refinanziert revolvierende Kreditlinie mit verbesserten Konditionen

15. Dezember 2023 (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX:OGC, OTCQX:OCANF) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ - gibt bekannt, dass es seine revolvierende Kreditlinie refinanziert hat. Die neue Fazilität wird von einer Gruppe von sieben führenden internationalen Banken unterstützt, von denen fünf an der vorherigen revolvierenden Kreditfazilität beteiligt waren.

Wichtigste Highlights

- Neue Fazilität zur Bereitstellung eines zugesagten Bankkredits in Höhe von insgesamt 200 Mio. USD zuzüglich einer Akkordeonvereinbarung über 50 Mio. USD, die die vorherige Fazilität ersetzt.

- Vierjährige Fazilität mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027.

- Bessere kommerzielle Bedingungen als bei der vorherigen Fazilität.

Marius van Niekerk, Chief Financial Officer von OceanaGold, sagte: "Wir freuen uns, dass eine hoch angesehene und globale Bankengruppe sich verpflichtet hat, diese neue Fazilität zur Verfügung zu stellen, die es uns ermöglicht, eine erhebliche finanzielle Flexibilität zu geringeren Kosten zu erhalten. Die neue Fazilität passt unsere Liquiditätsanforderungen an unseren Kapitalmanagementplan an, der sowohl unser prognostiziertes Produktionswachstum als auch unsere spannende organische Wachstumspipeline berücksichtigt."

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir verfügen über ein Portfolio von vier Minen: die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Rebecca Harris, Leiterin, Investor Relations

Tel: +1 604 678 4095

ir@oceanagold.com

www.oceanagold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

