W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York: Richtungslos am vorletzten Handelstag des Jahres

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am vorletzten Handelstag eines erneut starken Aktienjahres mit einer eindeutigen Positionierung schwergetan. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen bei geringen Umsätzen. Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,10 Prozent auf 48.411 Zähler nach. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 bewegte sich am Dienstag um seinen Vortagesschluss bei 25.520 Zählern. Der marktbreite S&P 500 notierte ebenfalls kaum verändert bei 6.905 Punkten. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als 21 Prozent.

Aktien von Minenbetreibern erholten sich von ihrer Vortagesschwäche nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. Der Preis für Silber stieg wieder deutlich, blieb aber unter seinem Rekordhoch. Die Aktien von First Majestic Silver verbuchten Zuwächse von 3,4 Prozent. Newmont gewannen 2,6 Prozent und Hecla 3,7 Prozent.

Im Dow verbuchten am Index-Ende Goldman Sachs Abschläge von 1 Prozent, Boeing legten an der Spitze um 2 Prozent zu. Unter den Magnificent 7 hatten Meta mit plus 1,3 Prozent die Nase vorn, Amazon verloren als schwächster der Sieben 0,3 Prozent./ajx/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
Dow Jones
N
NASDAQ 100
S
S&P 500
Amazon
First Majestic Silver
Meta
Newmont
Hecla Mining
Boeing
Goldman Sachs

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden