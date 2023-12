EQS-News: ADS-TEC Energy gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zum Abschluss einer Privatinvestition mit Svelland Capital bekannt

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ADS-TEC Energy gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zum Abschluss einer Privatinvestition mit Svelland Capital bekannt



27.12.2023 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Svelland Capital ist neuer strategischer Investor

Starkes Quartal mit Rekordwerten

NÜRTINGEN und OSLO, 27. Dezember 2023 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, freut sich, die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung über eine Privatinvestition durch Svelland Capital, einen angesehenen und hochrangigen Akteur im Energiesektor, bekannt zu geben. Die Privatinvestition wird voraussichtlich am 28. Dezember 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

„Svelland Capital verfügt über eine umfangreiche Expertise und wir sind stolz darauf, dass ein weiterer erfahrener Investor durch eine Direktinvestition in ADS-TEC Energy sein Interesse bekundet“, sagte Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Svelland Capital hat über die Jahre hinweg konstant hohe Bewertungen erzielt, und ihr Engagement für Nachhaltigkeit wird durch ihre enge Zusammenarbeit mit Bellona deutlich. Wir erwarten, dass wir durch diese strategische Zusammenarbeit zahlreiche Synergien realisieren und von einer sich ergänzenden Expertise profitieren können.“





ADS-TEC Energy gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zum Abschluss einer Privatinvestition mit Svelland Capital bekannt

Svelland Capital hat die Hedge Week European Awards 2023 für den „Best Macro Discretionary Strategy Hedgefund“ und die HFM European Performance Awards 2023 gewonnen. Die profunden Branchenkenntnisse der Investmentgesellschaft werden dazu beitragen, das Wachstum und den Erfolg von ADS-TEC Energy zu beschleunigen.

„Wir haben vollstes Vertrauen, dass ADS-TEC Energy seine Position als Technologieführer im Bereich der kritischen Ladeinfrastruktur beibehalten und ausbauen wird“, sagte Tor Svelland, CEO von Svelland Capital. „Die Nachfrage nach Strom steigt rasant an und die Netzkapazität stellt einen Engpass dar. Der Bedarf an Speicherkapazitäten wird entscheidend, wenn wir von der bedarfsgesteuerten zentralen Stromerzeugung zu erneuerbaren Energien und dezentraler Stromerzeugung übergehen. Die Fähigkeit, Energie zu speichern und zu verstärken, wird entscheidend sein. Wir sind davon überzeugt, dass ADS-TEC Energy in Bezug auf Leistung und Fähigkeit branchenführend ist."

Diese Investition bestätigt die strategische Ausrichtung und Technologieführerschaft von ADS-TEC Energy bei dezentralen batteriespeicherbasierten Schnellladelösungen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Privatinvestition stärkt die finanzielle Position von ADS-TEC Energy und verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Umsetzung strategischer Initiativen sowie der Sicherung profitabler Entwicklungsmöglichkeiten.

„Das vierte Quartal dieses Jahres war das stärkste in der Geschichte des Unternehmens, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Margen. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2024 fortsetzen wird“, sagte Thomas Speidel.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ börsennotierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ads-tec Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete Betriebsgesellschaft ("ADSE GM") und die ads-tec Energy Inc, eine US-Tochtergesellschaft der ads-tec Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM "ADSE").

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und fertigt ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich der dazugehörigen Energiemanagementsysteme.

Seine batteriebasierte Schnellladetechnologie ermöglicht es Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise aus. Zuletzt wurde das Unternehmen vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und in den „Kreis der Besten" 2022 aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automotive, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen unter: ads-tec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für 2023, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Zulieferer, einschließlich Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Geschichte als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder gestrichen werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder gestrichen werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Standards für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F, den wir am 11. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://www.ads-tec-energy.com/en/company/invest und auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar ist. Weitere Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren im Rahmen der Privatplatzierung dar. Es findet auch kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere wurden und werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S. Personen" gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder gemäß einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen registriert.

Medienkontakt:

Für ADS-TEC Energy Europe:

Dennis Müller

SVP Product Marketing & Communication

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Stephannie Depa

Breakaway Communications

sdepa@breakawaycom.com

+1 530-864-0136