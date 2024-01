Daimler Truck holt neue Finanzchefin von Siemens

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Lkw-Bauer Daimler Truck hat eine neue Finanzchefin gefunden: Zum 1. April tritt Eva Scherer die Nachfolge des im vergangenen Jahr plötzlich verstorbenen Jochen Goetz an.

Scherer war zuletzt Leiterin für Investor Relations bei Siemens, wo sie 2003 als Trainee ihre berufliche Laufbahn begonnen hatte. Neben der fachlichen Kompetenz lege das Unternehmen besonderen Wert auf Weltoffenheit, Diversität und Veränderungswillen, erklärte Daimler-Aufsichtsratschef Joe Kaeser, ehemals Siemens-Vorstandschef, am Donnerstag. "Eva Scherer bringt diese Eigenschaften in überzeugender Weise mit."

Bevor sie die Verantwortung für die Beziehungspflege mit Investoren übernahm, war Scherer zwei Jahre lang Finanzchefin der Siemens-Sparte Rail Infrastructure und Mobility Software. Die 40-jährige Betriebswirtin ist seit 2019 Mitglied des Forums "Young Global Leader", einem Ableger des Weltwirtschaftsforums. In dem Elitezirkel werden künftige Führungskräfte ausgebildet mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Ihr Vorgänger Goetz war im August bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen. Er war an einem allergischen Schock auf einen Wespenstich gestorben, wie Kaeser bekannt gemacht hatte. Seitdem leitete Vorstandschef Martin Daum das Finanzressort kommissarisch. Scherer könne mit ihrer breiten Finanzerfahrung in einem global tätigen Unternehmen in einer ähnlichen Branche wichtige Impulse setzen, erklärte Daum. Davon werde Daimler Truck auf dem Weg zu Elektromobilität und Digitalisierung profitieren.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)